Aperto il Torres Store in Piazza Tola

Il Torres Store sarà aperto sei giorni su sette, dal lunedì al sabato, al mattino dalle ore 10 alle ore 13 e al pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 20.30. A disposizione della città, al fianco della Torres.













E' stato inaugurato al termine della festa più bella, l’ultima sperando solo in ordine di tempo. Il Torres Store è pronto a diventare patrimonio della città di Sassari e della tifoseria torresina, una porta di collegamento all’universo rossoblù incastonata nel cuore pulsante della città di Sassari, in piazza Tola di fianco alla storica Vineria.Uno spazio in cui acquistare abbigliamento griffato Torres, le maglie originali del team, varia oggettistica rossoblù e tutto ciò che possa caratterizzare la quotidianità del tifoso sassarese colorandola di passione e rossoblù. Ma non solo, perché sino a mercoledì 8 settembre sarà anche possibile acquistare l’abbonamento annuale allo stadio (da ritirare successivamente previo l’essere contattati da parte della società). A partire dal venerdì invece sarà possibile acquistare i biglietti singoli utili ad assistere alle partite casalinghe della Torres di mister Alfonso Greco.