Domani previste interruzioni idriche a Sant'Orsola e nell'agro di Sassari

Al momento del ripristino del servizio potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.





Martedì 6 settembre 2022 le squadre di Abbanoa saranno impegnate nel completamento dei lavori per l’attivazione di una nuova rete idrica al servizio dell’agro di Sassari. I lavori si sono resi necessari per eliminare l’interferenza con il cantiere della nuova strada di collegamento Buddi Buddi – S.S 131 in corso di realizzazione a cura della Provincia.A partire dalle 9 e sino alle 20 si verificheranno interruzioni del servizio idrico per le utenze delle frazioni di Ottava, San Giorgio, Baddelonga – Costa Paloni, via De Martini, strada vicinale Rio d’Ottava, Marchetto, Sant’Orsola nord e sud e Sant’Orsola storica.Le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per effettuare le manovre in rete e riavviare l’erogazione all’utenza non appena l’intervento sarà concluso.