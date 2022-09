Decima edizione di VillacidrArte, parteciperà anche l'artista sassarese Manuela Dore

possibilità di visitare il suo sito web www.manueladoreritratti.it













L’artista sassarese Manuela Dore, di recente censita sull’eminente Artisti’22Annuario internazionale d’arte contemporanea e premiata per la rilevanzatecnico stilistica della sua produzione artistica, partecipa ora alla decimaedizione di VillacidrArte, la rassegna d'arte contemporanea che, dopo lo stopimposto dal Covid, tornerà dal tre all'undici settembre nei locali dell'ex MulinoCadoni a Villacidro. La Dore, ritrattista autodidatta che inizia a coltivare la sua passione per il disegno sin da bambina, non fa che collezionare eccellenti risultati. Oltre ad Artisti’22, volume ricco di stupende immagini a colori, testi storici e critici di esperti quali Luca Beatrice, Sandro Serradifalco e Vittorio Sgarbi, nel quale la nostra è presente con tre ritratti iperrealisti a pastello e carboncino, ella annovera pubblicazioni su altri illustri annuari (L’Èlite 2020 edito da Artitalia, Artisti’21. Annuario internazionale d’artecontemporanea edito da Art Now e distribuito da Mondadori Store, il Catalogo dell'Arte Moderna/CAM n°57 edito da Mondadori). Si è posizionata nella Top Ten del concorso online Gigarte VotArti#4, vanta testi critici della dott.ssa Leonarda Zappulla e del dott. Angelo Crespi e ha esposto sia a Sassari che a Valledoria, sua odierna residenza, dove la scorsa estate ha avuto luogo la personale “I volti e la musica della Swinging London”, incentrata sui personaggipiù rappresentativi della vivace scena londinese degli anni sessanta. Nella duplice veste di mamma e artista, la Dore sta affascinando pubblico e critica grazie alla sicurezza del suo tratto e alla sorprendente resa realistica dei suoi lavori.Chi non potesse visionare le opere della Dore a VillacidrArte, ha comunque la