Tennistavolo Sassari: Antonino Amato vince la spettacolare finale contro Jorge Campos

Sassari. Grande entusiasmo al PalaSantoru di Sassari per la giornata finale del 3° Trofeo Internazionale Città dei Candelieri. Quarti, Semifinali e soprattutto finalissima di alto livello tecnico, con scambi che hanno strappato gli applausi anche degli altri giocatori e raccolto consensi da parte del presidente della Federazione Renato Di Napoli e di due campioni come Yang Min e Valentino Piacentini (bronzo ai Mondiali 2000) ospiti della tre giorni organizzata dal Tennistavolo Sassari. La conferma insomma di quanto sia cresciuto il torneo proposto dalla società sassarese in collaborazione con Fitet, Comune di Sassari, Regione Sardegna, Panathlon e Intergremio, rappresentato dal suo presidente Fabio Madau che ha nuovamente sottolineato l'importanza di un evento sportivo che rende lustro alla Città dei Candelieri. Per il Comune sassarese era presente l'assessora ai Lavori pubblici e gestione strutture sportive Rosanna Arru, mentre il Coni era rappresentato dal delegato Giuseppe Manca.



In semifinale sono arrivati Jorge Campos (Marcozzi Cagliari, A1) che ha superato Enrico Puppo (Tennis Genova, A1), Francesco Palmieri (Sant'Espedito Napoli, A1) che ha battuto Lorenzo Cordua (Cus Torino, A2), Antonino Amato (Marcozzi, A1) vincente su Ganiyu Ashimiyu (Tennistavolo Sassari, A2) e Maxim Kutznetsov (Marcozzi, A2) che ha sconfitto l'altro esponente della squadra di casa, Marco Poma.



Nessun problema poi per Amato nel confronto con Kutznetsov: 3 set a 0 per il vincitore della prima edizione del torneo. Combattutissima invece l'altra semifinale dove Palmieri ha rimontato lo svantaggio iniziale per poi cedere 11-6 a Campos.



Davvero strepitosa la finalissima tra Amato, rapido, aggressivo e molto preciso, e il cubano Campos, molto tattico e vario nei suoi colpi. Alcuni scambi lunghi e con recuperi prodigiosi hanno scatenato l'ovazione dei presenti. Campos si è imposto 11-3 nel primo set, ma Amato ha aumentato l'intensità di gioco e ha prevalso per 3-1 vincendo gli altri set 11-8, 11-6 e 11-7.



le prime due giornate hanno visto in lizza nei due giorni anche Alessandro Baciocchi, del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, che ha appena firmato per Reggio Emilia, in A1, il neoacquisto del Tennistavolo Sassari Marco Bressan e due giocatori del Santa Tecla Nulvi (serie B) il bulgaro Petar Lubomirov Vassilev e il nigeriano Daramola Ghazal Qudus.



Nelle celebrazioni per il mezzo secolo di attività la Marcozzi Cagliari può inserire quindi anche la finale di due suoi atleti al 3° Trofeo Internazionale Città dei Candelieri.



Il torneo porta avanti anche il ricordo di Stefano Ganau e Sergio Visioli, col Memorial arrivato alla XVI edizione.



La tre giorni si è aperta venerdì con l'evento promozionale “Special Ping” curato da Tennistavolo Sassari e Monterosello Sassari.