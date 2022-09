Archeomusicando, a Mamoiada continuano i lavori per la costruzione del paese meraviglioso

Mamoiada. Tre giornate intense tra archeologia e arti. Un connubio vincente a Mamoiada costruito ogni anno con passione ed entusiasmo dall’associazione Ventu Pintau.

Anche in questa edizione Archeomusicando un programma particolare. Non scontato, pensato e realizzato, tassello dopo tassello, da chi vive l’associazione e il paese, e concepisce queste due entità come un tesoro da valorizzare sempre più attraverso lo strumento della cultura, elemento davvero in grado di affrancare e costruire nuove prospettive di progresso.

Così il tema dell’undicesima edizione di Archemusicando (direttrice scientifica Viviana Pinna) scelto dall’associazione presieduta da Bruno Dessolis è “la costruzione del paese meraviglioso”.

Un concetto che va oltre, molto oltre il senso estetico anche se lo contempla ma si arricchisce di contenuti. Elementi che convergono tutti in un programma e in una visione di comunità che è e rimane il punto di forza di un centro e dei suoi abitanti aperto verso l’esterno in un’ottica di confronto e di scambio consapevole della forza della propria storia, di una precisa identità. Veri capisaldi e patrimonio non comune da cui partire per qualsiasi viaggio.

“Quest’anno il ricordo delle storie e delle vite dimenticate, dei suoni e colori trascurati, la riappropriazione dei luoghi ignorati o abbandonati, ci può portare, intimamente e collettivamente a riscoprire e reinventare una comunità ed un paese e renderlo oltre che bello, meraviglioso. Non è solo un auspicio ma un esercizio entusiasmante che abbiamo il dovere di fare con determinazione”, dice il presidente Dessolis.

La costruzione del paese meraviglioso è anche il titolo dello spettacolo itinerante di e con Valentina Picciau che aprirà la prima serata della manifestazione.







IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL



Venerdì 09 settembre



17:00 Sala convegni Cantina Giuseppe Sedilesu

Tavola rotonda dell’archeologia “Conoscenza, consapevolezza e valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale. Le esperienze della Sardegna e Mamoiada”. Saluti del Sindaco Luciano Barone, dell’Assessore alla cultura Pino Ladu e del Presidente dell’Associazione Ventu Pintau Bruno Dessolis. Intervengono: Luana Toniolo,

Direttrice Regionale Musei Sardegna; Stefano Giuliani, Direttore Musei Archeologici

Nazionali di Nuoro e Porto Torres; Anthony Muroni; Presidente Fondazione Mont’e Prama

Giorgio Murru; Direttore Museo della Statuaria Preistorica in Sardegna, Laconi

Luca Doro; Archeologo, socio CeSim. Coordina e interviene Viviana Pinna, Archeologa,

Direttrice Scientifica Archeomusicando



21:30 Fonte Mamujone - Piazza Europa

“LA COSTRUZIONE DEL PAESE MERAVIGLIOSO. Scegli un angolo del tuo paese e rendilo sacro”

Spettacolo itinerante di e con Valentina Picciau





Sabato 10 settembre



09:30 Ritrovo in Piazza Santa Croce

Visita archeologica guidata ai siti del territorio a cura dell’archeologa Viviana Pinna



Ore 17:00 Sa ‘e Matzotzo

Simulazione scavo archeologico. Dedicato a bambini dai 5 ai 12 anni max 20 posti. Per prenotazioni inviare mail a ventu.pintau@gail.com



Ore 21:30 Sa ‘e Matzotzo

“ERAORA. Il tempo dialoga col tempo”. Performance teatro danza

Idea e testi: Giuditta Sireus. Coordinamento coreografie: Claudia Tronci

Con Fatima Dakik, Claudia Tronci, Silvia Sarrizu e Paola Ladisa



Domenica 11 settembre



09:30 Sa ‘e Matzotzo

Laboratori e dimostrazioni di archeologia sperimentale a cura dell'Associazione Sicvt Erat “Metallurgia del bronzo in età nuragica. Lavorazione dell’argilla e produzione di vasi preistorici e protostorici”



Ore 17:00 Ritrovo in Piazza Santa Croce

Visita guidata al museo MaTer. Visita archeologica guidata alla necropoli di Istevene a cura dell’archeologa Viviana Pinna



Ore 21:30 Sa ‘e Matzotzo

“La canzone d’Autore incontra la canzone popolare”. Concerto Beppe Dettori FM Trio