Speciale Elezioni: con Sardinia Ferries, uno sconto del 40% per i sardi e i residenti in Sardegna

In occasione delle prossime elezioni politiche del 25 settembre, la Compagnia applicherà lo sconto del 40% ai residenti in Sardegna e ai nativi che si recheranno a votare nel proprio Comune di residenza, sia in Sardegna, sia in Continente.



Lo sconto del 40% sarà disponibile su tutte le prestazioni (passeggeri, veicoli, sistemazioni) sulla linea Livorno-Golfo Aranci-Livorno.



Prenotabile dal 5 settembre, per viaggiare dal 15 al 30 settembre 2022.



La specifica offerta è prenotabile su www.corsicaferries.com ed è soggetta a condizioni e a disponibilità posti.