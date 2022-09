SARDEGNA 5 SETTEMBRE 2022

Covid, in Sardegna 272 contagi nelle ultime 24 ore, cala il numero dei ricoverati in area medica

In Sardegna si registrano oggi 272 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 243 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1160 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 (stesso dato di ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 83 (- 2).

9552 sono i casi di isolamento domiciliare (-112).

Non si registrano decessi.