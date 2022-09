Ploaghe: dopo dieci anni riprende l’attività del Consultorio Familiare

Orari delle attività

Riprende a Ploaghe l’attività del Consultorio Familiare. Da questa mattina la Asl di Sassari ha riavviato il Servizio con l’assistenza ostetrico-ginecologica e pediatrica. L’accesso è diretto e senza impegnativa.Una struttura di oltre 400 metri quadri, interamente ristrutturata, che si inserisce all'interno della Fondazione San Giovanni Battista, dotata di parcheggi per l'utenza, con aree dedicate alla sosta dei disabili e delle donne in attesa.Il Servizio sanitario di base, a forte connotazione sociale, si colloca all’interno del Distretto Socio Sanitario di Sassari, diretto da Piero Delogu, e sarà un punto di riferimento anche per i territori di Ossi, Tissi, Chiaramonti, Codrongianos, Florinas, Perfugas, Viddalba.La struttura, chiusa nel 2012 per inagibilità dei locali, riprende oggi la sua attività dopo dieci anni di fermo in nuovi locali appositamente ristrutturati; a regime accoglierà diverse figure professionali, come il pediatra, lo psicologo, l'assistente sociale, il ginecologo, l'ostetrica: un team che si occuperà del percorso genitoriale, in grado di seguire le varie fasi della crescita dei giovani, ma effettuerà anche percorsi di screening oncologici (sin da domani e’ previsto l’avvio dello screening del tumore alla cervice uterina).Il Consultorio Familiare, diretto da Roberto Pietri, eroga le seguenti prestazioni:• Assistenza alla gravidanza fisiologica e certificazione Inps per tutela della maternità• Visite pediatriche per bilanci di salute• Assistenza pediatrica ai bambini privi di assistenza sanitaria• Accoglienza, ascolto e sostegno relative a tematiche psicologiche e relazionali• Sostegno alla genitorialità• Accoglienza e sostegno per le persone e i bambini vittime di abuso sessuale• Corsi di accompagnamento alla nascita• Pap test• Consulenza, prescrizione e controlli clinici per contraccezione e menopausa e contraccezione d’emergenza• Informazione e certificazione dell’interruzione volontaria di gravidanza• Informazione e sostegno nel percorso per l’ Affido e l’ Adozione • Consulenze per problemi relativi all’area adolescenzialeAll’interno del percorso nascita sono previsti corsi di promozione dell’allattamento al seno e offerta di gruppi di auto-aiuto; ma anche corsi pre-parto di accompagnamento alla gravidanza. Nell'ambito dell’ “Area giovani” sono previsti anche percorsi di educazione alla sessualità consapevole.Per contattare il Consultorio familiare di Ploaghe, che si trova in via Antonio Fais, nei pressi della Chiesa di Cristo Re, è sufficiente comporre lo 079 2062986.La struttura sarà operativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 14.00, e il martedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle 17.30.L’ambulatorio Ostetrico sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle 14.00, e il martedì e giovedì, dalle ore 14.30 alle 17.30.L’Ambulatorio Ginecologico sarà attivo nelle giornate di martedì e giovedì, dalle ore 08.00 alle 14.00, e dalle 14.30 alle 17.30, e il venerdì dalle 08.00 alle 14.00.L’ambulatorio Pediatrico sarà attivo nelle giornate di mercoledì, dalle ore 08.00 alle 14.00 e il giovedì dalle ore 08.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30.Soddisfazione per la riapertura viene espressa dall’assessorato regionale alla Sanità: “Dopo dieci anni di assenza, il territorio si riappropria di un servizio socio-sanitario fondamentale nella presa in carico della famiglia, con percorsi specifici che interessano le varie fasi della vita”, dichiara l’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu.