Venerdì ad Alghero successo per il concerto del pianista Renzo Anzovino

Alghero. Avvolto da una cornice naturalistica mozzafiato unica nel suo genere, qual è quella delle tenute Sella&Mosca, (che Venerdì due Settembre ha ospitato l’evento curato dalla fondazione Alghero), il concerto del famosissimo pianista Remo Anzovino ha riscontrato un crescendo di consensi e applausi durante tutta la sua esibizione. Così da ricevere a fine concerto anche una standing ovation, con un applauso durato alcuni minuti. A dire il vero, il maestro Remo Anzovino, è stato più volte applaudito a scena aperta anche per tutta la durata del concerto sia per le sue perfette esecuzioni musicali uniche nel suo genere sia per la bellezza delle melodie da lui scritte e dove il piano magistralmente suonato con divinità è diventato un caleidoscopio di musica e passioni. Insomma, si può ben affermare che la serata di venerdì sera è stata un'esperienza emozionale unica, che ha condotto il pubblico attraverso un viaggio musicale immaginario ottenuto con i brani eseguiti e tratti dagli album e dalle colonne sonore scritte per il cinema dallo stesso musicista Anzovino. I pezzi magnificamente eseguiti sono stati: Transoceano, En Plein air, Les Jours perdus, Nocturne in Tokyo, Estasi, Galilei, No Smile (buster Keaton), Sulla corda, Frida Viva La Vida, Following Light, Cammino nella notte, Vincent, Istanbul, Natural Mind, Igloo, Bis – Metropolitan.



A chiusura concerto le tenute Sella&Mosca hanno offerto un brindisi ai convenuti omaggiandoli con i vini di Sella&Mosca, accompagnati da una degustazione di salumi e formaggi locali davvero squisiti e ottimi.