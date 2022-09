Favini (Federagenti Sardegna): "Lavori interminabili sulla 131, a subire il disagio sono gli utenti"

Valledoria. Riceviamo e diffondiamo le dichiarazioni del responsabile regionale della Federagenti Giulio Favini, a proposito dello stato in cui versa la SS 131, in merito all'incidente tra i due tir che ha spaccato la Sardegna in due:







«L'incidente tra 2 tir recentemente avvenuto in un tratto a corsia unica della statale 131 e che ha bloccato per diverse ore il traffico, ripropone per gli agenti di commercio sardi il tema del diritto a lavorare in condizioni di sicurezza. Per il Segretario nazionale Federagenti Cisal Luca Gaburro e il responsabile regionale Giulio Favini "se da un lato gli interventi manutentivi sono evidentemente inderogabili vista la condizione delle strade, dall'altro pare che i lavori siano interminabili. A scontare questa situazione sono gli utenti, in primis i circa 6mila agenti di commercio sardi che di fatto sono in macchina per la gran parte della propria giornata lavorativa. E che in questa situazione mettono a rischio appuntamenti ed opportunità di guadagno per non parlare dell'aumento dei costi e delle perdite di tempo. “Chiediamo ad Anas – dicono all’unisono Luca Gaburro e Giulio Favini – ed al Ministero delle Infrastrutture (cui spetta la c.d. Alta Sorveglianza), di conoscere esattamente la situazione e le date di fine lavoro dei vari cantieri aperti".»





Foto:www.stradeanas.it