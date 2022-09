Volete trascorrere le vostre vacanze sulla Riviera Romagnola, accolti dall’amabile ospitalità romagnola, magari in una struttura fronte mare? La scelta giusta potrebbe essere un bed and breakfast a Milano Marittima (RA). Cliccando online bed and breakfast Milano Marittima le proposte vacanza non mancheranno. Il B&B Garni Garten, per esempio, offre pacchetti vacanza sia per famiglie che per coppie. Doppia anche la possibilità di pernottamento e dei servizi annessi: pacchetto solo camera con prima colazione oppure pacchetto “all inclusive”. Il Garni Garten offre camere singole, matrimoniali, triple, quadruple e anche camere comunicanti, tutte accessoriate con aria condizionata, TV, cassaforte e bagno con doccia. Il servizio colazione varia a seconda del tipo di prenotazione scelto.Nel caso del pacchetto vacanza “camera + colazione”, questa potrà essere gustata comodamente in spiaggia, presso il bar dell’adiacente stabilimento Rosen Beach, a soli 50 metri a piedi dal Garni Garten. Dalle brioche appena sfornate agli affettati locali, la prima colazione del Garni Garten soddisfa ogni desiderio del palato! E iniziare la giornata in spiaggia, degustando un buon caffè espresso fronte mare, è davvero uno dei piaceri irrinunciabili di una vacanza al mare. Questo delizioso B&B prevede poi servizi aggiuntivi a pagamento: servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini) presso il vicino Bagno Rosen Beach; servizio piscina, ovvero l’utilizzo della piscina esterna dell’Hotel Rosen Garden***Superior, a pochi passi dal B&B Garni Garten.Gli ospiti che scelgono un trattamento all inclusive, invece, potranno fare colazione con servizio a buffet all’interno del vicino Hotel Rosen Garden***Superior. Volendo, ci si può accomodare nel giardino dell’Hotel punteggiato da tavolini e sedie, per trascorrere rilassati i primi momenti della giornata, all’ombra di pini marittimi e palme della California. Gli altri servizi compresi nel pacchetto all inclusive sono: pensione completa (inclusi acqua e vino locale); servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini) presso lo stabilimento Rosen Beach; piscina riscaldata con idromassaggio e doccia cervicale (presso l’Hotel Rosen Garden); wi-fi gratuito. Al B&B Garni Garten di Milano Marittima c’è una particolare attenzione nei confronti delle famiglie con bambini: per tutta la stagione i bimbi fino a 3 anni soggiornano gratis per prenotazioni di almeno 5 giorni.Per i piccoli ospiti di età superiore ai 3 anni sono previsti sconti dal 20% all’80% nel corso dell’intera stagione. Scegliere di trascorrere una vacanza al mare in un bed and breakfast sulla Riviera Romagnola è un’opzione qualitativamente valida e da non sottovalutare, nemmeno con bambini al seguito. I livelli delle strutture e dei servizi offerti (inclusi e aggiuntivi) sono sempre più alti e competitivi, a tutto vantaggio del turista. Il che amplia le possibilità di scelta di chi (famiglia, coppia, single) desidera un soggiorno completo di tutti i comfort ma senza spendere cifre impossibili, nemmeno in alta stagione. Inoltre, la flessibilità degli orari di un B&B consente agli ospiti di sentirsi un po’ a casa… sebbene in vacanza. Una sensazione di libertà e autonomia che altre tipologie di struttura difficilmente possono garantire.