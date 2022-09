Presidio dei sindacati a Cagliari: "Chiediamo d'avviare una discussione sul tema degli appalti"

Cagliari. Domani pomeriggio, alle 16 e 30, i lavoratori degli appalti dei

servizi culturali del Comune di Cagliari si troveranno in presidio sotto palazzo Baccaredda, in concomitanza con i lavori del Consiglio comunale. L’obiettivo della mobilitazione organizzata da Fp Cgil e Uil PA Cagliari, è sollecitare tutte le forze politiche comunali, i consiglieri, la Giunta e il sindaco, ad avviare una discussione sul tema degli appalti per arrivare a un modello di gestione che salvaguardi la qualità dell’occupazione (anche prevedendo l’applicazione del contratto Federcultura) e degli stessi servizi.

Quelli appaltati dal Comune riguardano la gestione del Castello di San Michele, dell’Exma, Ghetto, Infopoint, Archivio multimediale e servizio bibliotecario e archivistico della Mem, e coinvolgono circa ottanta lavoratori.