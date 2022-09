Decathlon, la storia di successo del colosso delle attrezzature sportive

Inoltre, dato non trascurabile in un periodo così economicamente delicato, l’azienda è in grado di garantire il lavoro a circa novantamila dipendenti.



La storia del marchio dei record

Solo dal 2014 la denominazione torna alle origini, riacquistando il precedente nome del marchio di successo: Decathlon.



Sito web e contatti

L’importanza di praticare attività fisica per mantenere non solo la linea, ma anche un buono stato di salute, è ormai nota a tutti. Camminare, correre, dedicarsi a trekking o ad allenamenti giornalieri, anche tra le mura domestiche, fa parte della routine quotidiana di gran parte della popolazione mondiale.Fornirsi di tutte le attrezzature necessarie alla pratica del proprio sport preferito è un’esigenza che il gruppo francese ha pensato bene di appagare. Con gli anni cambiano le mode, aumenta il numero di sport praticabili, ma con un aggiornamento costante del catalogo e i punti vendita Decathlon diffusi in tutto il mondo, non c'è rischio di rimanere insoddisfatti.Il brand mette a disposizione, infatti, unaper l’abbigliamento adatto a ogni tipologia di sport (differenziato per genere ed età), di attrezzature per palestre e di articoli per il tempo libero. Biciclette, zaini, tende, supporti elettronici, prodotti alimentari e integratori completano un mondo dedicato allo sport a 360°. Tutto il catalogo Decathlon vanta unaLa multinazionale d’oltralpe è cresciuta esponenzialmente negli anni. Si pensi che solo in Italia sono presenti più di un cento punti vendita fisici, oltre millecinquecento nel mondo.A oggi, i fatturati registrano, ma una spinta considerevole al bilancio annuo è data anche dal più recente portale online, dove i clienti hanno confermato la fiducia nel brand.Il colosso francesenacque nel 1976 da un’idea a dir poco geniale di Michel Leclercq. Il discendente per maternità della famiglia Mulliez, fondatrice di multinazionali come Auchan e Leroy Merlin, inaugura il primo punto vendita a Lilla, dentro il parco commerciale Auchan.Il negozio di forniture sportive riscontra da subito un grande interesse. Nel giro di pochi anni il marchio inizia la conquista dell’Europa. A seguito dell’enorme successo, Leclercq si lancia nellaa marchi specifici per ogni sport, studiati e realizzati negli appositi stabilimenti dell’azienda.Il successo derivato dall’apprezzamento di questi nuovi prodotti si estende anche all’Asia e all’America, dove il gruppo entra a far parte di diverse attività commerciali. Questo cambiamento comporta la modifica dell’assetto societario dell’azienda in multinazionale e, di conseguenza, anche il nome viene sostituito con Oxylane.L’apertura deldi Decathlon ha contribuito negli ultimi anni in modo radicale all’affermazione del brand.Chi è già cliente affezionato di un punto vendita fisico, sul portale può usufruire della comodità di ordinare da casa l’articolo che, magari, al momento della visita non era disponibile in negozio.Oltre a ciò, il sito permette di creare un proprio. Grazie all’iscrizione si potranno verificare sconti e promozioni dedicati, verificare resi e rimborsi in corso, e accedere alla personalizzazione di molti prodotti come accessori, targhe e abbigliamento.La professionalità di Decathlon non si ferma alla qualità dei prodotti. Infatti, ildell’azienda è in grado anche di garantire un supporto tecnico qualificato e professionale.Dal lunedì al venerdì è possibile contattare nell’orario 9.00-19.00 il numero 0395979702 per ricevere il supporto necessario. Nella sezione “contatti” del sito, inoltre, è disponibile anche une la possibilità di scambiarecon un tecnico disposto a trovare una veloce risoluzione del problema.