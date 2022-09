Alghero: sequestrati semi potenzialmente nocivi provenienti dall'Etiopia e dall'Albania

In entrambi i casi, il sequestro cautelare, in attesa del parere igienico-sanitario del fitopatologo dell’Assessorato Agricoltura e riforma agropastorale della Regione Sardegna, si è reso necessario poiché i semi possono essere utilizzati per riprodurre dei vegetali non identificati nei terreni, rischiando di contaminare le coltivazioni, in quanto potenziali veicoli di agenti patogeni nocivi. In particolare, da ricerche effettuate, il GOMBO/OKRA è un ortaggio considerato tra i cibi più contaminati e presente nella Black list elaborata dalla Coldiretti.





. In due distinte operazioni, i funzionari ADM di Sassari in servizio presso la S.O.T. di Alghero, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Alghero, hanno disposto due sequestri amministrativi di Kg. 2,150 di GOMBO/OKRA africana proveniente dall’Albania e di gr. 170 di semi di piante africane provenienti dall’Etiopia, privi di confezione e di etichetta e sprovvisti di certificazione sanitaria.