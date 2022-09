Economia: quali sono le criptovalute meno rischiose?

Bitcoin, Ethereum e Ripple possono sedurre per le loro prestazioni: le criptovalute sono considerate da alcuni comeTuttavia, investire in monete virtuali non è privo di rischi.Le criptovalute sono, scambiate peer-to-peer tramite un sistema informatico decentralizzato. Il Bitcoin è la più famosa ma fare un elenco di tutte le criptovalute esistenti è praticamente impossibile (il numero si aggira intorno a 1600). Un tempo l'accesso alle monete digitali era riservato agli informatici, oggi è diventato più democratico, grazie alla comparsa di broker e marketplace online.e non sono legate a un bene tangibile, come l'oro. Il loro andamento è, dunque, relativamente indipendente rispetto agli eventi politici ed economici. I prezzi sono, perciò, determinati dalla: questo rende le valute virtuali estremamente volatili.quando si tratta di investire in criptovalute. Infatti, se il prezzo delle monete digitali può raggiungere livelli massimi, può anche precipitare da un giorno all'altro, con variazioni quantificate nell'ordine delle centinaia o migliaia di dollari.E anche se la legislazione tende a emergere, sfuggono comunque al controllo degli Stati e delle istituzioni finanziarie. In pratica,. A causa di questa mancanza di regolamentazione,di rimborso in caso di perdita a seguito di guasto tecnico, errore umano o furto.Nonostante i sistemi apparentemente sicuri,. Tanto più che nessun istituto vigila sui protocolli per la protezione dei dati.C'è un ulteriore pericolo associato alle criptovalute e legato alla loro crescente popolarità: le truffe.questi offrono l'acquisizione di monete virtuali, raccolgono fondi dagli investitori e poi scompaiono con loro. Esiste tuttavia una black list, che elenca i siti e le aziende da evitare.Prima di iniziare, è bene assicurarsi di aver capito bene: si tratta di una tecnologia di archiviazione e trasmissione dei dati, basata sulla crittografia, che governa lo scambio di valute virtuali.È consigliabile, inoltre,puntando su diverse valute, e limitare la quantità di danaro spesa. Least but not last, è opportuna unadei broker, delle piattaforme e degli intermediari.Quando, in tema di criptovalute, si tratta di, in genere, il consiglio classico è quello di, perché sono di gran lunga più affidabili rispetto a quelle emergenti. Tuttavia, negli ultimi due anni, stanno emergendoIl mondo delle criptovalute è in perpetuo movimento e a volte può essere difficile navigare. Nel caso dei dilettanti,. Le principali sono:(TAMA): una promettente moneta meme(IBAT): miglior crypto del Metaverso(LBLOCK): criptovaluta da gioco(CRO): considerata tra le più affidabili(BAT)(HBAR): la criptovaluta più innovativa(XRP): criptovaluta riconosciuta.Una criptovaluta è promettente se ha una reale utilità per aziende, privati e sistema finanziario. Seguendo questi parametri, esistono(ADA), per la realizzazione di applicazioni decentralizzate(SOL), promette un'autentica rivoluzione in tema di pagamenti(DOT), per l'interoperabilità tra blockchain(MATIC), per la compatibilità con Ethereum.Secondo alcuni broker,I grafici a lungo termine, infatti, mostrano che investire nelle criptovalute in periodi di carneficina sui prezzi è una strategia redditizia che si è consolidata negli ultimi anni.