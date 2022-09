A Sassari OllahRound Festival, una festa per tutti

Sassari. Un’intera giornata in un parco, o in un bosco, ad ascoltare buona musica, mangiare, come se fosse una grigliata tra amici, o come una festa in mood anni '70, ma che si potesse stare anche in famiglia, che anche i bambini stessero bene, che non si dovesse scegliere se passare una serata tra vecchi amici o i nipoti, insomma : tutt* insieme! Così nasce il progetto di OllahRound Festival!



Una giornata di 14 ore dedicata alla musica, alla famiglia, al buon cibo ma, soprattutto, allo stare insieme. Una giornata nella quale nessun dettaglio è lasciato al caso. Laboratori, attività manuali, letture interattive dedicate ai bambin* e ragazzi, ma anche incontri, tre band, 4 dj, progetti inediti nati per lasciare il segno che ti faranno dire: “io c’ero”.



3 attività Sassaresi, Meet Studio, Quod Design e Botticelle di bacco , uniscono le forze e creano Ollahround Festival una vera e propria esperienza sensoriale.



La proposta culinaria vi lascerà a bocca aperta, scelte inusuali che fanno la differenza, abbiamo selezionato per voi eccellenze per tutti i palati.



Insomma, un’intera giornata da vivere in famiglia, da singles, tra amici, per trovare l’anima gemella o anche no, oppure per far pace con il tuo vicino di casa, ma ascoltando sempre buona musica.



PROGRAMMA:



Laboratori:

10.30 /12.30 – 15.30/ 18:00



MUSIC TOGETHER:

Family Harmony Harmony Kids Family Day Care



L'APS @ New Family Harmony (Family Harmony) è un'associazione che si dedicata alla divulgazione della musica in tutte le sue forme e che negli ultimi anni si è specializzata nello sviluppo della musicalità per bambine e bambini 0-8 anni. Perché tutti i bambini nascono con competenze sociali e comunicative che vengono sviluppate dai genitori tramite la musica, Family Harmony propone delle attività firmate Music Together® e Rhythm Kids®, percorsi bilingue italiano/inglese che, tramite dei giochi musicali adeguati alle diverse fasce di età, offrono dei momenti di grande coinvolgimento, apprendimento e divertimento per tutti... adulti e piccini!



PETALI DI CARTA :

Libreria Petali Di Carta Petali Di Carta Libreria

L'Associazione Petali di Carta da molti anni si occupa di promuovere il piacere alla lettura, con scelta accurata di testi adatti ad ogni fascia d'età.

Conduce animazioni alla lettura a bassa ed alta voce con laboratori esperienziali. Da 6 mesi ha creato il progetto

Dae Minoreddos (da piccolissimi) dedicandosi alla lettura di racconti e fiabe e libri in lingua sarda.



FLORA'S ROOM:

Flora's Room

http://www.florasroom.com/contacts



I bambini saranno guidati nelle fasi di realizzazione di un personaggio, che alla fine della lezione sarà un frutto originale della loro creatività. La base della classe sarà la stessa, sintetizzandone i punti principali, del corso che Flora’s Room tiene presso le classi della scuola Verum a Sassari. Vorremmo proporre come tema quello del supereroe, invitando i bambini a ragionare su quale sia il loro concetto di superpotere e a inventare un personaggio che per loro possa essere un punto di riferimento e avere le caratteristiche necessarie per risolvere i problemi più difficili di cui ci troviamo a essere testimoni in questo periodo storico.



LA MELINA:

La Melina APS



-LaMelina è un'associazione che si propone di promuovere il benessere e il potenziamento personale degli individui attraverso iniziative di Outdoor Education per bambin* e adulti offrendo la possibilità di vivere esperienze in natura nel territorio.





MUSICA :



H 13.00 - 00.00



Half Pint dj con la sua selezione di Soul ,Jazz & Funky.





DJ: MadModNightinTheUk

Giuliano Dettori



Il MadModNightinTheUk è una ensemble di selettori musicali, i cui membri Kato, Doctor C,Michel1 & Lino, propongono musica esclusivamente su supporto vinilico.

I generi proposti sono il garage rock and roll dei primi 60s, l’Italian beat, la yeye francese, il psych funk, l’early reggae, il rocksteady, il brit pop, la Italo-disco.

Un pour pourrie di rabbia e stile il cui unico scopo e far sudare a sfinimento il pubblico!







MAKEBA:



L’estetica del suono che distingue MAKEBA si ispira alle sonorità e groove degli anni ‘90 della black music nel contesto hip hop, new soul, con il tutto background che ne deriva, collegandosi alle correnti musicali jazz acquisendo influenze della musica tradizionale balcanica.



Fabrizio Fresu - tromba, MIDI

Vanja Radojković- tastiere, voce

Alessio Concas - bass

Paolo Addis - batteria





Gli EHi! HEi! :



Si formano il 26 Settembre 2019 e provengono da diversi gruppi, alcuni tutt’ora in

attività, della scena musicale sassarese: Anonimia, NeroSensibile, Kayash, LaPlonge, De Grinpipol,

The Scunned Guest, Wearesyntethic. Quasi nell’immediato si fermano, un po’ per il covid, un po’

per odio e un po’ per amore. Rifioriscono per pubblicare il brano “A Star” nel Natale 2020.



Attualmente sono impegnati nella scrittura delle canzoni dal gusto PRE-POST-PANDEMIC-POP che

andranno a comporre il loro primo lavoro.



Gli EHi! HEi! sono:

• Domenico Canu- Synth e programmazione Domenico Canu

• Franco Demontis - Chitarre Franco Demontis

• Alessandro Sechi - Voce @alessandro sechi







MOSES CONCAS:

Moses Concas



Armonicista virtuoso classe 1988, un'artista internazionale che viaggia il mondo con la sua armonica, un regalo della Nonna Liduina. Moses inizia da giovane a suonare per le strade e nel 2016 con un'ondata di rivoluzione musicale vince la settima edizione di Italia's Got Talent. Questo è solo l'inizio di una scalata che lo ha portato ad esibirsi in importanti contesti a livello mondiale: dal Papa al Vaticano nel 2018 ad Hong Kong nel 2019, dal Planet Hollywood di Las Vegas alla Formula 1 di Abu Dhabi, e qui potremmo continuare per oltre 1300 performance e 450 concerti dal 2016 ad oggi, e 80 produzioni discografiche a suo nome. La forte comunicazione sui social ha portato a Moses centinaia di migliaia di follower sparsi in tutto il mondo con oltre 400 milioni di visualizzazioni collezionate dal 2014 ad oggi rappresenta l'armonicista solista piú ascoltato al mondo. Vanta collaborazioni con artisti di fama internazionale quali: Lee Oskar, Morris Pleasure, Dario Rossi, Salmo, Borja Catanesi e tanti altri.





MOSES CONCAS ,FORELOCK & SUPAHFLY:



Il suono di questa formazione rimane fortemente legato alle radici Sarde ma con uno sguardo al futuro:



Matteo Muscas (Supahfly). Muscas Matteo dell’orchestra musicale sarda

si alternerà tra Launeddas, Trunfa e Sulittu per un viaggio tra antico e moderno,



Moses Concas tra Armonica, Synth e Voce dirigerà il palco in un suono che racconta la strada, presentando anche il prossimo disco “Imagine Action” che sarà fuori a Dicembre.



Forelock (Alfredo Puglia) dopo il suo ultimo disco intitolato “To The Foundation”, racconta di un anima sarda che si mescola con il mondo internazionale. La voce del reggae nostrano dal sapore giamaicano. Forelock



AFTER PARTY:MadModNightinTheUk





