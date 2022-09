Il Team Arrangiati Motorsport si presenta con 4 piloti al 21° Slalom Città di Buddusò

Buddusò. Altro fine settimana alle porte per i ragazzi del Team Arrangiati Motorsport con lo slalom di Buddusò che taglierà il traguardo delle ventuno edizioni. Dopo aver archiviato la parentesi di Usini dove sono arrivati risultati soddisfacenti per il Team, ora è tempo di spostarsi a Buddusò, sempre in provincia di Sassari. Il 21⁰ Slalom di Buddusò sarà valido per il Campionato Regionale Slalom Sardegna.



Saranno 4 i piloti del Team Arrangiati Motorsport in gara che nelle rispettive categorie e ovviamente per l'assoluta, vorranno dire la loro e dimostrare gli ampii progressi delle ultime gare.



In E2SS 1150, Enrico Piu con la sua Formula Gloria lancia la sfida da leader del campionato regionale e punta a tornare alla vittoria assoluta dopo il secondo posto di Usini.



In E1 1600T, Francesco Pinna vorrà migliorare la gara di Usini e si schiererà al via con la sua Renault 5 GT Turbo.



Nel gruppo S, "doppietta Arrangiati" con Antonio Brundu e Fabio Cadau.

Antonio Brundu sarà al via con la sua Fiat Uno in S4 e cercherà di bissare la vittoria di classe dell'ultima gara.

Fabio Cadau proverà a ripetersi e a far bene dopo l'ottima prova di Usini e sarà un sicuro protagonista con la sua A112 in classe S2.



Foto: Michele Moro