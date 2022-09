La Camera di Commercio di Sassari alla VI edizione di Mirabilia Food&Drink

Il percorso progettuale, già avviato con la realizzazione della Borsa Internazionale del Turismo Culturale, che si svolgerà negli stessi giorni, coniuga l’offerta turistica dei siti UNESCO “meno noti” con l’offerta del patrimonio enogastronomico tipico della Dieta Mediterranea, patrimonio immateriale Unesco rendendo visibile e fruibile il collegamento tra territori turisticamente interessanti e accomunati dal riconoscimento UNESCO e la relativa offerta agroalimentare e vitivinicola per proporla ad un pubblico internazionale sempre più attento ed esigente ad un turismo culturale di grande qualità. Maggiori informazioni su www.ss.camcom.it.







L’associazione Mirabilia Network organizza, insieme alle Camere di Commercio di Sassari, Bari, Basilicata, Benevento, Caserta, Chieti-Pescara, Genova, Marche, Messina, Molise, Pavia, Pordenone-Udine, Riviere di Liguria, Sud Est Sicilia, Treviso-Belluno, Umbria, Venezia Giulia, Verona in collaborazione con ICE, Agenzia per la Promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e ASSOCAMERESTERO, l’Associazione delle Camere di commercio italiane all’estero,Un evento B2B nel settore food & drink riservato a 8 aziende per ciascun territorio MIRABILIA e a circa 40 buyer internazionali.