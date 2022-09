Il Sassari calcio Latte Dolce supera il Bosa per 2-1

Sassari. Torna alla vittoria il Sassari Calcio Latte Dolce, che al termine di un match equilibrato sconfigge per 2-1 il Bosa e sale così a sette punti in classifica.

Come successo nelle ultime tre partite partono meglio i ragazzi di mister Giorico e dopo 11’ si portano in vantaggio. Scognamillo serve Cabeccia, il capitano biancoceleste con un movimento da centravanti si libera dei difensori e supera Sechi per l’1-0. La reazione del Bosa non tarda ad arriva e gli ospiti vanno alla conclusione con Dieng e Unali, trovando la pronta risposta di Congiunti.



Al 23’ arriva il raddoppio del Sassari Calcio Latte Dolce: Kaio Piassi serve Scognamillo che viene atterrato da Sechi. Dal dischetto si presenta lo stesso esterno brasiliano che non sbaglia firmando il 2-0. Nel finale di primo tempo da segnalare la rete annullata a Marcangeli per fuorigioco sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Piga.



Nella ripresa subito pericoloso il Bosa con Imoh, che da buona posizione non inquadra lo specchio della porta. La risposta del Sassari Calcio Latte Dolce non tarda ad arrivare e Russu da pochi metri non inquadra lo specchio della porta. Nell’azione successiva Bosa ancora una volta vicino al gol, ma Faye viene anticipato dalla difesa biancoceleste che si rifugia in calcio d’angolo. I padroni di casa provano a chiudere definitivamente il match e prima Pireddu impegna severamente Sechi, poi al 78’, Celin colpisce la traversa da buona posizione. A un minuto dalla fine i rossoblù riaprono la gara: Imoh sugli sviluppi di calcio d’angolo supera Congiunti con un colpo di testa imparabile (1-2). Nei minuti di recupero i biancocelesti amministrano il vantaggio e ottengono così il secondo successo in campionato.

Nel prossimo turno i ragazzi di mister Giorico saranno impegnati nella difficile trasferta di Oristano, contro la Tharros, che quest’oggi ha sconfitto il Sant’Elena.



Sassari Calcio Latte Dolce: Congiunti; Pireddu, Cabeccia, Russu, Canu (25’ st Salaris); Piga, Olivera, Marcnageli (5’st Tuccio); Scogna (36’ Piredda), Grassi (28’st Serra); Kaio (8’st Celin). A disposizione: Panai, Sechi Al., Muglia. Allenatore: Mauro Giorico



Bosa: Sechi An.; Giaracuni, Mattiello (10’ Carboni), Ledda (32’ st Pischedda); Di Angelo (24’ st Pucinelli) Unali (1’st Faye), Carboni, Spano, Dieng; Romanazzo, Imoh. A disposizione: De Gaetanis, Solinas, Bonu, Riu, Avellino. Allenatore: Salvatore Carboni



Ammonizioni: Ammonizioni: Sechi An. (B), Unali (B), Carboni (B), Ledda (B), Congiunti (SLD)



Angoli: 5-9