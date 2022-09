Editoria per l'infanzia: in libreria arriva "Gufo Rosmarino nel mondo di Amarilla"

In libreria arriva "Gufo rosmarino nel mondo di Amarilla". In questo nuovo racconto l'intrepido pennuto si confronta per la prima volta con il mondo delle piante

In 15 anni di pubblicazioni le trasformazioni e i bisogni della società raccontati attraverso gli occhi incantati di un piccolo ma potente gufo

Quindici anni di storie in dieci pubblicazioni. “Gufo Rosmarino”, l'intrepido e piccolo pennuto protagonista delle storie nate dalla fantasia dell'autore, attore e regista teatrale del Cada Die Teatro Giancarlo Biffi, “compie dieci libri”.

In questa nuova avventura presente in libreria e acquistabile anche on line, “Gufo Rosmarino nel mondo di Amarilla”, edita come tutte le altre dalla sassarese Segnavia e illustrata dalla disegnatrice selargina Valeria Valenza, il coraggioso protagonista si confronterà con l'universo delle piante, quello che gli umani non ascoltano più, ma che ha sempre parlato e che continua a comunicare con il mondo animale chiedendo attenzione e protezione. Riuscirà Rosmarino a difendere Amarilla (“la pianta che ama, che piange e che strilla”) dai continui attacchi cui sono sottoposte lei e le sue amiche?



È una vera e propria saga letteraria made in Sardinia, quella scritta da Biffi, che ha incantato e continua a incantare generazioni di bambine e bambini, anche grazie alla messa in scena dello spettacolo sui palcoscenici dei teatri, delle biblioteche e delle scuole della Sardegna e della penisola: «Conosco ragazzi, oggi adolescenti, cresciuti con i libri di Rosmarino sui loro comodini. È certamente una gran bella soddisfazione riconoscere in questi volti da adolescenti, quei piccolini che venivano affascinati e trascinati dalle storie di un coraggioso, piccolo volatile».



Sono cresciuti i lettori ed è cresciuto anche Gufo Rosmarino che, storia dopo storia, racconta di amicizie, amori, gelosie, fratellanza, avidità, comunità, ma anche di ambiente, migrazioni e solidarietà. Assieme al protagonista, le storie di Biffi hanno fatto conoscere anche tutto il mondo dei suoi amici, con i quali ogni giorno va alla ricerca di nuove avventure.



Definite anche le prime date in cui Biffi porterà in scena questa nuova avventura. Si parte il 16 settembre con l'appuntamento alla Vetreria di Pirri in occasione della rassegna Capitani Coraggiosi Estate organizzata dal Cada Die Teatro, per proseguire poi al Festival Tuttestorie con repliche per le scuole e per il pubblico, e a Quartu, in ottobre, alla Biblioteca di Flumini.