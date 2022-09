Il Ministero del Turismo stanzia un milione di euro per il MICE

www.conventionbureauitalia.com





Buone notizie per la meeting industry italiana. Il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha infatti firmato il decreto Fondo Unico Turismo che prevede lo stanziamento di più di un milione di euro per aumentare la competitività dell’Italia nel mercato MICE internazionale.Il fondo sarà dedicato per finanziare da qui al 2024 il progetto elaborato da Convention Bureau Italia e da Federcongressi&eventi, l’associazione dell’industria italiana dei congressi e degli eventi.L’obiettivo del progetto è rilanciare l’Italia sul mercato internazionale dei congressi e degli eventi incrementando il numero dei congressi internazionali organizzati nel nostro Paese con il conseguente aumento degli arrivi di congressisti e dell’indotto economico generato. Business intelligence, business development e sostenibilità sono le 3 principali aree di intervento che saranno sviluppate con attività realizzate da Convention Bureau Italia in collaborazione con Federcongressi&eventi, in coerenza con le strategie del Ministero del Turismo.“È un risultato straordinario raggiunto grazie ad un lavoro di squadra con Convention Bureau Italia che, a cascata, genererà opportunità di business per tutta la filiera”commenta la Presidente di Federcongressi&eventi Gabriella Gentile. “Ma soprattutto è anche il riconoscimento di un processo di collaborazione con il Ministero del Turismo che sempre più ci vede come punto di riferimento nella progettazione delle strategie di crescita e sviluppo a favore della meeting industry italiana”.“Siamo estremamente contenti di ricevere questa attestazione di fiducia da parte del Ministero che di fatto sancisce il tanto atteso riconoscimento della qualità dei progetti a cui abbiamo lavorato duramente in questi anni, nonché del valore strategico dell’intero settore”, commenta Carlotta Ferrari, Presidente Convention Bureau Italia. “Concretamente si traduce nel dare vita a un set articolato di attività di promozione per il MICE italiano che si vanno a inserire in continuità con quanto stiamo facendo già da anni e con grande successo insieme a ENIT. Conseguentemente, le attività di business development previste nel progetto presentato al Ministero -grazie alla preziosa collaborazione con Federcongressi&eventi- e che andremo a realizzare, saranno tutte svolte in stretta collaborazione con ENIT e rappresenteranno un salto di qualità decisivo per tutta la meeting industry italiana.”Convention Bureau ItaliaConvention Bureau Italia è l'ente privato di promozione nazionale che opera nel settore del turismo al fine di aumentare le opportunità di business, promuovere l'Italia come destinazione MICE, coordinare e rappresentare l'offerta italiana e diffondere la cultura MICE attraverso una corretta formazione. Ufficialmente istituito nel giugno 2014, e operativo da novembre dello stesso anno, CBI rappresenta i principali attori dell’offerta MICE italiana, quali Convention Bureau locali, aziende private come centri congressi, alberghi, PCO, DMC e fornitori di servizi.Federcongressi&eventiFedercongressi&eventi, organizzazione senza fine di lucro nata nel 2004, è l’associazione nazionale di imprese private ed enti con e senza scopo di lucro che svolgono attività connesse con il settore dei congressi, convegni, attività di formazione continua accreditata e non, di DMC, di incentivazione, di comunicazione e degli eventi in genere. A seconda dell’attività principale svolta, gli associati sono inclusi nelle seguenti categorie funzionali: Destinazioni e sedi, Organizzazione congressi ed eventi e Servizi e consulenze. Federcongressi&eventi aderisce a Federturismo Confindustria.www.federcongressi.it