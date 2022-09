Il gioco d’azzardo online è sicuro? Ecco come evitare i rischi!

Tuttavia i dubbi sull’effettiva sicurezza di questi siti continuano a permanere, quindi vediamo come azzerare qualsiasi rischio e rilassarci in tranquillità su quelli che sono, a tutti gli effetti, luoghi in cui passare un po’ di tempo, magari portandosi a casa qualche piccola vincita per togliersi uno sfizio.



I casinò virtuali: come funzionano



Quindi possiamo dire che la sicurezza, per quanto riguarda i luoghi di gioco virtuali, è assoluta. Proprio per classificare i migliori casinò online in Italia sono nati molti siti che li confrontano e ne studiano le parti migliori e peggiori, compresi i bonus di benvenuto, un’attrattiva indispensabile per i casinò virtuali di oggi.

Perché scegliere un casinò online ADM?





L’iter si è reso necessario per via di quella situazione di cui abbiamo parlato il paragrafo precedente, relativa agli scarsi (o nulli) controlli sulle attività di gioco online all’inizio degli anni 2000. Oggi per verificare l’effettiva iscrizione del sito che abbiamo scelto alla lista dei casinò regolamentati dall’ADM possiamo cercare il logo sulla pagina iniziale del casinò, oppure andare sul



In aggiunta a questo la maggior parte dei casinò con una licenza AAMS/ADM aderiscono al programma “Gioco legale e responsabile”, al fine di contrastare la ludopatia, fenomeno che ha richiesto persino l’intervento del governo attraverso il Decreto Dignità, per eliminare la promozione pubblicitaria del gioco d’azzardo.



Conti di gioco e carte di credito: sono davvero sicuri?

Tra i (tanti) requisiti della licenza italiana, vi è la necessità di crittografare le transazioni con protocolli SSL e garantire la sicurezza totale di ogni pagamento. Per questo i casinò online richiedono sempre (o almeno dovrebbero) la conferma della propria identità attraverso documenti e, talvolta, persino riconoscimento facciale. Ovviamente questo dev’essere fatto anche per aderire alle regole antiriciclaggio e garantire la correttezza delle transazioni da parte degli utenti, oltre che dei gestori.



Facciamo comunque la nostra parte per diminuire i rischi. Ad esempio evitiamo di utilizzare sempre le stesse password e proteggiamole per quanto possibile, senza comunicarle mai a nessuno insieme ai nostri dati personali. Eseguire il logout ci aiuta a prevenire anche l’uso improprio da parte di altri, oltre che impedire furti di dati. A riguardo di quest’ultimo punto, se il dispositivo con cui giochiamo è condiviso, evitiamo di usare lo stesso account e soprattutto non giochiamo dai famosi “internet cafè”.

Per aumentare la sicurezza nel caso di eventuali furti e clonazioni di carte, scegliamo e-wallet e carte prepagate, con una quantità di denaro bassa che sia sufficiente soltanto per giocare.

La licenza ADM però ci tutela anche da eventuali problematiche con il fisco. Dopotutto, in caso di grosse vincite, andremmo incontro a diversi problemi durante il ritiro da casinò senza licenza italiana ma, ad esempio, internazionale.



In conclusione, possiamo dire che i casinò online sono estremamente sicuri e regolamentati al fine di garantire un gioco onesto e bilanciato per tutti. Come sempre, però, fare un piccolo sforzo per proteggere i propri dati o evitare di cadere nelle trappole della ludopatia rimane una nostra responsabilità.





Partiamo dal requisito base per operare legalmente in Italia: la licenza AAMS/ADM. Questo documento è rilasciato dall’Agenzia Dogane e Monopoli (ex AAMS) e regolamenta ogni aspetto del gioco: dalla sicurezza delle transazioni al rispetto di parametri come l’RTP e il payout, al fine di assicurare la correttezza delle partite e una percentuale di vincita giusta, senza il rischio di finire in “truffe legalizzate”.L’iter si è reso necessario per via di quella situazione di cui abbiamo parlato il paragrafo precedente, relativa agli scarsi (o nulli) controlli sulle attività di gioco online all’inizio degli anni 2000. Oggi per verificare l’effettiva iscrizione del sito che abbiamo scelto alla lista dei casinò regolamentati dall’ADM possiamo cercare il logo sulla pagina iniziale del casinò, oppure andare sul sito ufficiale dell'ADM e recarsi nella sezione "Monopoli" -> "Gioco a distanza" al fine di cercare la licenza e leggere tutti i dati pubblici.In aggiunta a questo la maggior parte dei casinò con una licenza AAMS/ADM aderiscono al programma “Gioco legale e responsabile”, al fine di contrastare la ludopatia, fenomeno che ha richiesto persino l’intervento del governo attraverso il Decreto Dignità, per eliminare la promozione pubblicitaria del gioco d’azzardo.Tra i (tanti) requisiti della licenza italiana, vi è la necessità di crittografare le transazioni con protocolli SSL e garantire la sicurezza totale di ogni pagamento. Per questo i casinò online richiedono sempre (o almeno dovrebbero) la conferma della propria identità attraverso documenti e, talvolta, persino riconoscimento facciale. Ovviamente questo dev’essere fatto anche per aderire alle regole antiriciclaggio e garantire la correttezza delle transazioni da parte degli utenti, oltre che dei gestori.Facciamo comunque la nostra parte per diminuire i rischi. Ad esempio evitiamo di utilizzare sempre le stesse password e proteggiamole per quanto possibile, senza comunicarle mai a nessuno insieme ai nostri dati personali. Eseguire il logout ci aiuta a prevenire anche l’uso improprio da parte di altri, oltre che impedire furti di dati. A riguardo di quest’ultimo punto, se il dispositivo con cui giochiamo è condiviso, evitiamo di usare lo stesso account e soprattutto non giochiamo dai famosi “internet cafè”.Per aumentare la sicurezza nel caso di eventuali furti e clonazioni di carte, scegliamo e-wallet e carte prepagate, con una quantità di denaro bassa che sia sufficiente soltanto per giocare.La licenza ADM però ci tutela anche da eventuali problematiche con il fisco. Dopotutto, in caso di grosse vincite, andremmo incontro a diversi problemi durante il ritiro da casinò senza licenza italiana ma, ad esempio, internazionale.In conclusione, possiamo dire che i casinò online sono estremamente sicuri e regolamentati al fine di garantire un gioco onesto e bilanciato per tutti. Come sempre, però, fare un piccolo sforzo per proteggere i propri dati o evitare di cadere nelle trappole della ludopatia rimane una nostra responsabilità.

I numeri parlano chiaro: nei vent’anni di vita sin dalla loro introduzione, i casinò online hanno raccolto l’incredibile cifra di 36 miliardi di euro. Un dato importante, che da solo dovrebbe farci capire quali somme sono in ballo in determinati ambienti e convincerci del perché sempre più realtà decidano di tuffarsi nel settore del gambling online, di fatto andando incontro a una lunghissima trafila burocratica per ottenere le licenze come quella ADM (ex-AAMS) che legalizza le attività operanti in Italia.Cifre da capogiro che, però, abbiamo visto crescere soprattutto negli ultimi anni, periodo in cui anche i sistemi di sicurezza online sono decisamente migliorati. Oggi infatti affidarsi a uno qualsiasi dei casinò con licenza ADM significa essere in un ambiente “protetto”, controllato e analizzato dai responsabili dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, in caso della mancanza di uno qualsiasi dei requisiti per continuare a possedere la licenza, la revocano immediatamente.Grazie anche a un immaginario filmografico affascinante e ipnotico, negli ultimi decenni l’idea di frequentare un casinò ci porta a visualizzare vite lussureggianti, vincite pazzesche e storie intricate fatte di sotterfugi e tentativi di rapina. In realtà i casinò sono un luogo piuttosto rilassante e spesso con accompagnamenti musicali atti proprio a creare un ambiente disteso.Ovviamente i casinò virtuali hanno avuto bisogno di qualche tempo per raggiungere i livelli di sicurezza e il fascino di un casinò fisico, specialmente per via delle tecnologie ancora non pronte e che oggi invece permettono cose in passato considerate impensabili, come la grafica.Se quindi agli inizi del 2000 i siti di gambling online erano tristemente famosi per truffe ai danni anche dei responsabili e i gestori, oggi questi casi sono pressoché impossibili, grazie a sistemi di crittografia e molte altre condizioni che garantiscono l’anonimato e la sicurezza delle informazioni da entrambe le parti.