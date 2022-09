Da San Giuseppe a Sassari 2: al via i nuovi interventi di manutenzione nelle strade cittadine

Sassari. Proseguono i lavori di bitumatura e messa in sicurezza delle vie cittadine, coordinati dal Settore Infrastrutture della Mobilità.



Calendario interventi quartiere San Giuseppe:

- viale Dante, da via Duca degli Abruzzi a via Asproni, dal 5 al 12 settembre: lavori attualmente in corso;

- via Duca degli Abruzzi, da via Zanfarino a via Napoli, dal 8 al 16 settembre, con inizio nel pomeriggio dell'8 settembre;

- via Zanfarino, da via Alghero a via Asproni, 9 settembre.



Calendario interventi quartieri Luna e Sole e Monte Rosello:

Venerdì 9 e lunedì 12 settembre si procederà al completamento dei lavori in via Pastore/via Mastino Togliatti



- via Palatucci, 14 settembre;

- via Montello, 15 settembre;

- via Cervi, 16 e 17 settembre.



Contemporaneamente, procedono i lavori di stesa della segnaletica orizzontale in via Togliatti, via Oriani, via Sulcis, rotatorie di approccio al viadotto Don Sturzo e via Marghinotti.



I lavori proseguiranno nel quartiere di Sassari 2.