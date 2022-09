Sassari, collegamento della nuova rete idrica in via XXIV maggio, investiti 40 mila euro

Sassari. Entrano in funzione le nuove reti idriche in via XXIV Maggio a Sassari. Grazie a un investimento di circa 40mila euro, Abbanoa ha sostituito integralmente i 200 metri di vecchie condotte in acciaio al servizio delle utenze della strada: le tubature erano ormai inadeguate a garantire il servizio tanto da richiedere numerosi interventi di riparazione. Per questo motivo i tecnici del Distretto di Sassari hanno predisposto il progetto per la sostituzione con nuove condotte in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta, e un diametro di cento millimetri adeguato alle reali necessità della zona quanto a portate e pressioni dell’acqua erogata. Sono stati rifatti anche gli allacci a ogni singola utenza.



I collegamenti. I lavori sono conclusi: ora si passa all’attivazione. Martedì 13 settembre 2022, dalle 8 alle 18.30 saranno eseguiti i collegamenti delle nuove reti. Durante questa fascia oraria, per effettuare la disconnessione delle vecchie tubature e collegare le nuove, si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nelle seguenti strade: le vie Pascoli, Deledda, Sorso, Micca, D’Annunzio (tratto tra via Palatucci e via Pascoli), Flumenargia, Nurra e traversa, Poligono, Montello (tratto tra via Baldedda e via Pascoli), via XXIV, Romangia e Cervi.



Il piano. Sono interventi che rientrano nel piano delle manutenzioni straordinarie che Abbanoa sta portando avanti nella rete idrica cittadina con l’obiettivo di un maggiore efficientamento del sistema. I tratti di rete oggetto di interventi sono stati individuati sulla base delle criticità evidenziate dai tecnici negli ultimi anni tenendo conto dell’entità delle perdite e dei costi di produzione della risorsa idrica andata dispersa, l’incidenza delle rotture e dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, della vetustà e delle caratteristiche dei materiali esistenti. In particolare, nelle strade interessate dagli ultimi cantieri si registravano importanti cali di pressione che non consentivano di garantire un adeguato servizio alle utenze.



Le nuove reti. Sulla base di questi criteri sono stati considerati prioritari gli interventi riguardanti la sostituzione di vecchie condotte di materiali più svariati e ormai al termine della loro vita. Al loro posto vengono installate nuove condotte in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta. Le reti saranno dotate di pozzetti di scarico e sfiati, saracinesche di intercettazione, allacci nuovi alle utenze fino al rifacimento delle nicchie di collegamento all’esterno delle proprietà private.