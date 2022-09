Sassari, lavori di riparazione sull'acquedotto Bidighinzu

Sassari. Il sistema di telecontrollo ha rilevato una riduzione di circa 20 litri al secondo dell’acqua in arrivo al serbatoio di via Milano a Sassari dal potabilizzatore del Bidighinzu. Sono in corso le attività di ricerca sul campo per individuare il tratto di acquedotto dove si sa verificando la dispersione. Il disservizio ha causato una diminuzione dei livelli nel serbatoio.



Di conseguenza, a partire da stanotte e fino alla riparazione del guasto e al recupero delle scorte nelle vasche d’accumulo (previsto per venerdì prossimo), sarà necessario procedere con chiusure notturne dell’erogazione da mezzanotte alle 5 della mattina successiva nei quartieri serviti: Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Valle Gardona, Gioscari, Monte Rosello Medio, Sassari2, Monte Furru, Badde Pedrosa e Porcellana Alta.



Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per limitare i disservizi e ridurre o eliminare le ore di interruzione qualora l’andamento dei livelli del serbatoio dovesse consentirlo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.