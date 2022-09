La Torres "stecca" la prima al Vanni Sanna

SASSARI. Stadio “Vanni Sanna” vestito a festa e pronto al primo esordio stagionale nel girone B di serie C 2022-2023. La Torres si presenta per la prima volta in casa al cospetto dei suoi tifosi, che a centinaia in avvicinamento al match hanno acquistato un biglietto o sottoscritto l’abbonamento utile ad assistere alle gare interne della 119enne signora rossoblù.



Out Carminati (squalificato), ai box Masala per un risentimento muscolare e fuori anche capitan Scotto e Sorgente, alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni. Clima da grande evento, giornata che segna il ritorno del club tr i professionisti dopo lunga assenza. Seconda stagione griffata Abinsula. La tensione si sente, ma è quella positiva. Non fa male, alimenta lo spirito dello sportivo.



Al 1’ ci prova già la squadra ospite. Tiro da fuori, deviazione, Salvato sicuro in presa. Al 6’ arriva il gol della Torres, lo segna il numero 10 Francesco Ruocco: la corsa sotto la curva, partono in sottofondo i tamburi dei Candelieri, segue tutto lo stadio. Vantaggio Torres. All’11’ è punizione dal limite per Tavarnelle: Galligan calcia rasoterra insidioso, Salvato para in angolo. Gli avversari reagiscono bene. Al 25’ Gianola fa partire un tiro dalla lunga con Cardelli a distendersi e salvare in angolo. Al 33’ Lisai serve teso in mezzo per Gianola: ottimo impatto, para Cardelli. Al 40’ miracolo di Slavato: para due volte, salva due gol. Sono 4 i minuti di recupero. Salvato sugli scudi anche in recupero su Sepe. Fine primo tempo.



All’8’ st Russo va sul dischetto per battere un calcio di rigore assegnato per tocco di mano in area: 1-1. Proteste sassaresi per un rigore non concesso. Poi doppio cambio per il San Donato. Dentro Liviero per Girgi. Al 19’ arriva il secondo gol avversario: ancora Russo, azione improvvisa e finalizzata con l’appoggio che dice 1-2. Marziali rimedia due giallo in rapida successione: espulso. Dentro Santa e Campagna. Poco oltre la mezz’ora Ruocco va giù in area: rigore. Batte Suciu, para Cardelli. In mischia anche Bonavolontà. Fasi molto spezzettate del match. Soste prolungate a terra e tempo che scorre verso il novantesimo. Il risultato non si sblocca. Finisce 1-2.



Domenica 11 settembre 2022 - Seconda giornata girone di andata

Girone B - Campionato di Lega Pro



Torres Sassari vs San Donato Tavarnelle 1-2



Torres Sassari: Salvato, Lombardo, Girgi (18’ st Liviero), Dametto, Antonelli (K), Lora, Suciu, Gianola (29’ st Sanat), Lisai (29 st Campagna), Ruocco, Diakite (38’ st Bonavolontà). A disposizione: Garau, Heinz, Ferrante, Pinna R., Masala, Tesio, Pinna S., Teyou, Carboni. Allenatore Alfonso Greco



San Donato Tavernelle: Cardelli, Alessio, Nunziatini (23’ st Regoli), Gorelli, Russo (38’ st Contipelli), Galligan, Spe (23’ st Rossi), Bovolon, Noccioli (14’ st Marzierli), Brenna (14’ st Siniega), Montini. A disposizione Biagini, Ciurli, Calamai, Carcani, Borghi, Ubaldi. Allenatore Lamberto Magrini



Arbitro: Store Longo di Cuneo



Assistenti: Stefano Franco di Padova, Alessandro Munerati di Rovigo e Flavio Fantozzi di Civitavecchia



Reti: 6’ pt Ruocco (TO); 8’ st (rig.) e 19’ st Russo (SD)



Note: ammoniti Brenna, Antonelli, Nunziatini, Lisai, Marzierli. Espulso Marzierli per doppia ammonizione.