Mensa e trasporto scolastico 2022/2023 il Comune di Sassari riapre i termini per l'iscrizione

Ilavvisa coloro che non hanno ancora presentato la domanda che dal 9 settembre fino al 19 settembre sono riaperte le iscrizioni ai servizi di mensa e trasporto scolastico per l'anno scolastico 2022/2023.Si ricorda che la domanda deve essere compilata esclusivamente attraverso il portale multipiattaforma dei servizi online del sito web del Comune di Sassari accedendo al link: https://cizrm.municipia.eng.it/?ente=I452

L'accesso alla compilazione del modulo online può essere effettuata solo con identità digitale SPID.Si fa presente che l'iscrizione presentata online si considera espressione della volontà di entrambi i genitori, in virtù di quanto previsto dal Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater e successive modifiche e integrazioni), che attribuisce, in particolare per le decisioni di maggiore interesse quali l’istruzione e l’educazione, ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale da esercitarsi di comune accordo.Le dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione hanno valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e pertanto saranno sottoposte a verifica da parte del Comune di Sassari.