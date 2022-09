SuperEnalotto, Sardegna fortunata: a Sassari e Cagliari centrati due “5” da 13 mila euro ciascuno

La Sardegna si scopre fortunata con il SuperEnalotto. Nel concorso del 10 settembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati due "5" da 13.446,66 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata convalidata presso l'esercizio di via Duca degli Abruzzi 28 a Sassari, mentre l'altra è stata registrata nell'esercizio di via San Simone 90 a Cagliari. Il Jackpot, intanto, arriva a 270,3 milioni di euro, record nella storia del gioco, che verranno messi in palio nell'estrazione di martedì. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre l'ultimo "6" in Sardegna è arrivato il 7 luglio 2020, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari.