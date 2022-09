Coronavirus. Oggi in Sardegna sono 189 i nuovi casi registrati e nessun decesso

SARDEGNA 12 SETTEMBRE 2022

6436 sono i casi di isolamento domiciliare (-166).





Non si registrano deceduti.













In Sardegna si registrano oggi 189 ulteriori casi confermati di positività al COVID. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1141 tamponi.I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 5 ( -1 ).I pazienti ricoverati in area medica sono 76 (-5).