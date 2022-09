Covid-19. In Sardegna oltre 120 mila dosi del nuovo vaccino bivalente

Sono arrivate in Sardegna, e sono state consegnate questa mattina alla farmacia dell’ospedale Binaghi di Cagliari, le prime 129.600 dosi del vaccino Comirnaty (Pfizer) bivalente a MRna, anti-Covid, sviluppato sul ceppo originario del virus e sulla variante Omicron. Attese per domani 24.350 dosi del bivalente Spikevax (Moderna). È invece in fase di definizione l’aggiornamento sulle modalità della campagna di vaccinazione (prenotazione e priorità) dei nuovi target, sulla base delle indicazioni comunicate dal Ministero alle Regioni.