Scoperta perdita idrica in via Pala di Carru a Li Punti: possibile mancanza d'acqua per le utenze

Sassari. I tecnici di Abbanoa hanno individuato e isolato una dispersione sulla condotta in via Pala di Carru al servizio del quartiere di Li Punti. L’intervento di riparazione è in corso e sarà terminato nel pomeriggio. Fino al completamento dei lavori si verificheranno cali di pressione e interruzioni dell’erogazione nella borgata.



Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.