"Mare Sicuro 2022": non si ferma l'attività di controllo della Guardia Costiera di Alghero

l’inosservanza degli obblighi relativi alla registrazione delle attività di locazione e noleggio dei natanti da diporto.





Continua l’attività dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, sotto ilcoordinamento del Direttore Marittimo della Sardegna settentrionale C.V. (CP) Giovanni CANU, finalizzata a garantire la sicurezza della balneazione e della navigazione nell’ambito dell’operazione denominata “Mare Sicuro 2022” disposta dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.In particolare, i militari a bordo dei battelli della Guardia Costiera di Alghero,nel corso dei controlli di polizia marittima svolti negli scorsi giorni, hanno elevato sanzioni amministrative per un ammontare totale di circa 4.150 euro nei confronti di diportisti per il mancato rispetto della distanza minima dalla costa e per l’esercizio della pesca sportiva effettuata da subacquei in immersione privi del previsto galleggiante di segnalazione ovvero che eseguivano l’attività entro i 500 mt dalle spiagge.I controlli svolti dal personale del Comando algherese hanno interessatoanche l’area di giurisdizione a terra e hanno permesso, inoltre, di comminaresanzioni amministrative pari ad un totale di euro 2.200 per il mancato rispettodell’ordinanza balneare della Regione Autonoma della Sardegna e per