Residuato bellico scoperto nelle campagne di Isili

Ieri mattina, su segnalazione di un cittadino, la pattuglia della stazione forestale di Isili si è recata in località Taccu dove ha rinvenuto un ordigno, presumibilmente risalente alla seconda guerra mondiale.



Nel frattempo, attraverso la compagnia dei Carabinieri di Isili, è stato allertato il nucleo artificieri e antisabotaggio dei Carabinieri di Nuoro che giunti sul posto hanno constatato trattarsi di un “proietto cal. 30 ” utilizzato nell’armamento aereo.

Il nucleo artificieri dei Carabinieri ha ritenuto di allertare gli artificieri dell’Esercito, competenti per questo tipo di ordigni.



In attesa dell’arrivo degli artificieri il sito è attualmente presidiato dalla pattuglia del Corpo forestale.