Sassari. In ospedale mancano i reagenti: analisi negate ai pazienti. Interrogazione di Desirè Manca

Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni della consigliera del M5s Desirè Manca che ha presentato un’interrogazione urgente al Presidente Solinas e all’assessore alla Sanità Nieddu per chiedere quali siano le ragioni che hanno impedito il rifornimento di reagenti nell’ospedale sassarese.





“L’elenco della vergogna: sono addirittura quindici gli esami di laboratorio che attualmente non vengono erogati dal laboratorio di Patologia Clinica dell’Ospedale SS. Annunziata di Sassari per mancanza di reagenti. Analisi negate ai pazienti, e che di fatto bloccano l’attività operatoria, poiché è impensabile poter operare senza un completo quadro clinico di riferimento. La mancanza di programmazione e di pianificazione ha raggiunto un livello inqualificabile”.

“L’Ospedale di Sassari è diventato un ospedale da terzo mondo e a farne le spese sono ancora una volta i cittadini, privati del diritto alla salute”.













“Questo è l’ennesimo schiaffo ai pazienti del Nord Sardegna, i cui ospedali, diventati scatole vuote oltre che per la mancanza di personale, di letti e servizi, sono stati privati perfino dei reagenti indispensabili per il funzionamento basilare di qualsiasi laboratorio analisi”.Questa la denuncia della consigliera del M5s Desirè Manca che ha presentato un’interrogazione urgente al Presidente Solinas e all’assessore alla Sanità Nieddu per chiedere quali siano le ragioni che hanno impedito il rifornimento di reagenti nell’ospedale sassarese.“In una nota a firma del Direttore della Patologia clinica vengono elencate le prestazioni che non possono essere erogate: esame HIV, Ceruloplasmina, B2 Microglobulina, Mioglobina, e così via, fino ad arrivare a quindici. Il personale amministrativo quindi è obbligato a dilazionare le richieste di questo tipo di esami e come se non bastasse viene chiarito che l’elenco dei reagenti mancanti verrà aggiornato quotidianamente”.