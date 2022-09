Pubblicato dalla Camera di Commercio di Sassari il "Rapporto Sistema imprese I° semestre 2022"

Sassari. La Camera di Commercio di Sassari ha analizzato più approfonditamente l’andamento delle dinamiche territoriali nel primo semestre del 2022. Oltre allo studio sulle performance generali sono stati analizzati sei macrosettori.

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA:

Da fine giugno 2019 fino al 2022 il panorama del comparto primario si arricchisce di oltre mille imprese attive. La maggior parte di questa espansione è da attribuire al territorio di competenza della Camera di Commercio di Nuoro (+940 unità), seguito dalle imprese del Sassarese (+349). Rimane stazionaria la base dimensionale di Oristano (+6 attività) mentre perde quella del Cagliaritano (178 in meno).

ATTIVITA' MANIFATTURIERE:

Spariscono dagli elenchi dei registri delle imprese camerali sardi 310 imprese. Il nord Sardegna, nel periodo analizzato, è il territorio con la maggior perdita, sia in termini numerici (-183 attività) che in quelli percentuali (-5,7%).

La flessione demografica del comparto manifatturiero ha caratterizzato tutti i territori camerali.

EDILIZIA:

Il settore dell’edilizia, anche nel primo semestre del 2022 fa registrare segnali estremamente positivi. L’evoluzione del comparto dal 2019 al 2022 mostra le ottime performance registrate negli ultimi due anni. Una crescita del numero delle imprese di poco inferiore a 2 punti percentuali, da ascrivere per oltre la metà alle imprese del territorio di competenza della Camera di Commercio di Cagliari.

COMMERCIO:

Non si ferma l’emorragia di imprese nel comparto del commercio. Vera nota dolente. Sono 1.486 le imprese che, da fine giugno 2019 alla stessa data del 2022, mancano all’appello. Nel Sassarese, con una perdita di 750 attività, si registra la crisi più pesante. Le imprese cessate sono inquadrate principalmente nella categoria del commercio al dettaglio, quella più rappresentativa del comparto.

ALLOGGIO E RISTORAZIONE:

Ospitalità e ristorazione godono di buona salute. Eccome. La ripresa del turismo è ben visibile nei grafici che analizzano il numero delle imprese attive negli ultimi tre anni. Il trend positivo è da attribuire principalmente alle attività legate al settore «extra-alberghiero». Un vero e proprio boom di affittacamere e alloggi privati che, soprattutto nel periodo estivo, trascinano l’intero «mondo turistico» regionale.

SERVIZI:

Il settore dei servizi si conferma su buone performance anche primo semestre del 2022. Negli ultimi 3 anni analizzati (dal II° trimestre 2019 allo stesso periodo del 2022) la crescita del numero delle imprese attive risulta superiore a 1.800 unità. In termini percentuali la crescita più evidente, con oltre 9 punti percentuali, si registra nel Nord Sardegna e nel territorio Cagliaritano. Prestazioni legate alla cura della persona e servizi immobiliari tra le attività più dinamiche.



Il commento del presidente della Camera di Commercio di Sassari Stefano Visconti:” L’analisi settoriale effettuata dall’ufficio studi camerale, conferma l’andamento generale – spiega- ma tuttavia, aldilà di un periodo di non semplice lettura, il nostro sistema tiene. Siamo chiamati ad un altro momento “complicato” fino al termine di quest’anno, ma confidiamo, come anche nei periodi scorsi, nella grande capacità di resistenza delle nostre imprese. Che meritano sostegno e supporto costante.”