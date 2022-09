Dinamo Sassari: disponibili da domani le card degli abbonamenti ai campionato LBA e LBF 2022-2023

Sassari. A partire da giovedì sarà possibile ritirare le tessere di abbonamento al campionato annuali e triennali LBA e LBF 2022-2023



È partito il countdown per l’inizio della regular season: domenica 2 ottobre si alzerà il sipario sul campionato LBA con il debutto degli uomini di coach Piero Bucchi a Varese, prima in casa fissata domenica 9 ottobre contro la matricola Verona. Le ragazze di coach Antonello Restivo invece apriranno le danze il 2 ottobre al PalaCus di Cagliari con l’opening day mentre l’esordio casalingo è fissato sabato 8 ottobre contro Lucca.

A partire da domani giovedì 15 settembre, sarà possibile ritirare le card di abbonamento annuali e triennali del campionato LBA e quelle del campionato LBF presso la biglietteria del Dinamo Store in via Pietro Nenni 2/22.



La biglietteria dello Store seguirà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 19. Sabato invece apertura dalle 10 alle 13.



Per ritirare la tessera sarà necessario presentare il voucher o copia del bonifico di avvenuto pagamento: sarà possibile ritirare anche l’abbonamento per conto terzi purchè in possesso di delega e/o voucher a firma dell’intestatario.



Per ragioni amministrative gli abbonati sono pregati di ritirare le tessere entro e non oltre venerdì 07 ottobre.