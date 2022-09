L'installazione di Rosmunda chiude la prima edizione della rassegna d'arte "Il Calice d'Oro"

Costa Paradiso. Dal 20 (inaugurazione alle ore 20.30, con partecipazione dell’artista) al 29 settembre Il Calice d’Oro ospiterà l’installazione artistica Genius Loci di Maria Bressan aka Rosmunda.

"Appellandosi ad una dimensione magica, misteriosa, inconscia, la decorazione ceramica di Rosmunda si fa - letteralmente - sentimento, facoltà e atto del sentire, di avvertire impressioni che attengono sia alla sfera interiore che al mondo esterno, in un gioco policromatico di introiezione e proiezione", spiega la curatrice della Rassegna, Claudia Erba.



Maria Bressan aka Rosmunda nasce a Pordenone nel 1992. Dopo essersi diplomata al Liceo Artistico abbandona le nebbie del Nord Est per spostarsi a Carrara, dove si laurea all’Accademia di Belle Arti, indirizzo Scultura, con il Prof. Franco Mauro Franchi nel 2017.

Dopo l’Accademia decide di incentrare la sua produzione artistica sull’illustrazione e la decorazione ceramica, nel 2019 si avvicina al mondo della Street art che diventa il mezzo espressivo che predilige.

La sua poetica è strettamente legata agli archetipi, ai miti e alle fiabe delle popolazioni tribali e delle tradizioni popolari, con frequenti rimandi al mondo animale e alla connessione con la natura come specchio dell’interiorità umana.



L’appuntamento con Genius Loci chiude la Prima Rassegna D’Arte Il Calice D’Oro, iniziata ad aprile e curata dalla giornalista Claudia Erba: ben 14 eventi tra fotografia, poesia, pittura, canzone d’autore - con un’ incursione nel mondo della discografia - Jewelry Design, arte morbida, letteratura e decorazione ceramica, nella direzione dell’incontro semantico di differenti forme d’arte, talvolta contaminate.



A corredare la rassegna un catalogo d’arte, a cura di Irene Franchi con note biografiche degli artisti e contributi critici illustri, disponibile gratuitamente nei locali espositivi de Il Calice d’Oro.

Il logo della rassegna è stato realizzato dallo scultore e pittore Franco Mauro Franchi.



La realizzazione e la stampa dei cataloghi sono state rese possibili anche grazie al supporto de Li padulazzi Resort, Lola comunicazione e Re/max Mistral Costa Paradiso.



Fondamentale l’apporto del musicista e produttore Salvatore Papotto aka Berlin Babylon Project che ha di volta in volta accompagnato gli eventi con l’ esecuzione di atmosfere sonore in instant composing.



La promozione della rassegna è curata da Verbatim Ufficio Stampa.



