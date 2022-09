Le Fiamme Oro della Polizia di Stato in visita nella Questura di Sassari

Nella giornata odierna, in occasione dell’evento internazionale di nuoto in acque libere del circuito Dominate The Water di Gregorio Paltrinieri, che si terrà presso l’Asinara dal 17 al 18 settembre, una delegazione composta da 5 atleti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, Gregorio Paltrinieri, Andrea Manzi, Barbara Pozzobon, Sofie Callo e Simone Barlaam, accompagnati da Danilo Russu, Responsabile Federazione Italiana Nuoto (FIN) e Stefano Rubaudo, Coordinatore Tecnico della Nazionale di Fondo, ha reso omaggio al Questore di Sassari, Claudio Sanfilippo.Il Questore ha colto l’occasione per complimentarsi con gli atleti per i loro successi sportivi e per fare loro un augurio in vista delle prossime competizioni.