Primo punto per la Torres sul difficilissimo campo del Cesena

Calcio lungo del portiere torresino, la palla rimbalzando giunge al limite dell’area,il portiere del Cesena non esce e il difensore Prestia tenta di allungargliela di petto: frittata fatta, assist per Ruocco che segna a porta vuota.



La partita si incattivisce e la Torres perde al 34° un giocatore per espulsione, Gianola per somma di ammonizioni. Recupero chilometrico di 9 minuti concesso dall'arbitro e al 94° Udoh, ex Olbia, segna il gol del pareggio con un potente tiro appena sfiorato da Salvato, subentrato all'infortunato Garau. Finisce 1-1. Per la Torres i tre punti sarebbero stati un colpaccio, ma anche il punto conquistato con la grinta dimostrata in campo non può che fare morale per il prosieguo di campionato.





Cesena: Lewis, Ciofi, Prestia (30’ st Mercadante), Celiento, Zecca (5’ st Adamo), Bianchi, De Rose (30’ st Chiarello), Calderoni, Saber, Stiven Shpendi (10’st Udoh), Alexis Ferrante (10’ st Corazza). All.: Napoli



Torres: Garau (20’ st Salvato), Lorenzo Ferrante, Antonelli, Dametto, Girgi, Campagna (21’ st Lisai), Lora, Gianola, Diakite’ (34’ st Masala), Ruocco, Liviero. All.: Greco



Arbitro: Cento di Terni



Reti: 18’ st Ruocco (T), 49’ st Udoh (C)



Note - Ammoniti: L. Ferrante, Saber, Diakitè, Lora, Adamo, Samuele Pinna, Girgi. Espulsi: Gianola al 34’ st per somma di ammonizioni e Liviero al 50’ st per gioco violento.

