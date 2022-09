Plays, la nuova rassegna della compagnia La Botte e il cilindro al via al teatro Astra di Sassari

bigliettibottecilindro@gmail.com





Si chiama “Plays” che in inglese significa sia "giochi" che "spettacoli" la nuova rassegna organizzata dalla compagnia La botte e il cilindro al Teatro Astra di Sassari che prenderà il via venerdì 16 settembre e proseguirà sino al 9 ottobre proponendo al pubblico 7 spettacoli complessivi nell’arco di 3 settimane di programmazione. “La rassegna – dice Pier Paolo Conconi regista della Botte e il cilindro - è mirata a creare una proposta aperta non solo ai più piccoli ma ad un target più ampio di spettatori e va a confermare alcune importanti collaborazioni che la nostra compagnia ha allacciato nel tempo con altri gruppi teatrali sardi e nazionali. Il progetto rinsalda inoltre il rapporto di collaborazione con l’Università di Sassari e varie associazioni del territorio”. Tra le novità importanti: la nascita di una collaborazione internazionale con il gruppo di Siviglia “Danza Mobile”. Centro di creazione e formazione la compagnia di danza spagnola realizza i propri spettacoli in tutto il mondo. Il play di Danza Mobile dal titolo “Society” andrà in scena sabato 1 ottobre alle 20,30. In cartellone anche musica e poesia con il concerto di Francesco Benozzo in collaborazione con il “Dumas” dell’Università di Sassari. Il 3 ottobre sarà dedicato invece alla scienza l’incontro aperto alle scuole relativo al grande progetto di ricerca europeo “Einstein Telescope” conversazione a più voci tra onde gravitazionali buchi neri e letteratura organizzato in collaborazione con la Società astronomica turritana. In cartellone non potevano mancare gli spettacoli dedicati al tradizionale pubblico delle famiglie e dei bambini. Sabato 17 settembre alle 18 va in scena per un target dagli 8 anni in su “Cirano. Nasone di Bergerac” del Teatro Instabile di Paulilatinu. “Una storia” ispirato alla favola di Hansel e Gretel della compagnia Pilar Ternera di Livorno sarà presentato invece sul palco dell’Astra domenica 9 ottobre alle 18. Per un pubblico dai 14 anni in su è lo spettacolo “Nel buio sospeso” (venerdì 23 settembre alle 20,30) della compagnia Mutamento zona castalia di Torino.La rassegna Plays prenderà il via venerdì 16 settembre alle 20,30 con lo spettacolo “Carovana dei sogni… Storie d’amore e di follia” del Teatro Instabile di Paulilatino (dai 14 anni). Scritto e diretto da Aldo Sicurella l’affascinante reading, impreziosito dalle musiche eseguite dal vivo è un viaggio poetico tra la vita e la spiritualità degli indiani d’America, le storie degli aborigeni australiani saldamente legati alla madre terra, le suggestioni del deserto e delle antiche civiltà orientaliL’ingresso agli spettacoli ha il costo di €7. Le prenotazioni sono da inoltrare a