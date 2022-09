Raccolta differenziata di carta e cartone: Sassari la provincia più virtuosa per volumi complessivi

Nel 2021 in Sardegna, nonostante le incertezze legate agli ultimi mesi di pandemia da covid-19, la raccolta differenziata di carta e cartone non conosce battute d’arresto. In tutta l’isola sono state differenziate e correttamente avviate al riciclo quasi 97.000 tonnellate di carta e cartone per un incremento del 6,2% rispetto al 2020. È quanto rileva il 27° Rapporto Annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia diffuso da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica.“Nonostante il 2021 sia stato un anno molto difficile, la Sardegna si inserisce pienamente nel trend di crescita positivo che ha investito tutto il Sud Italia” commenta Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco “Ogni cittadino sardo ha raccolto 60,6 kg di carta e cartone durante l’anno: oltre a essere un risultato perfettamente allineato alla media nazionale (60,8 kg/ab-anno) rappresenta anche la più alta raccolta pro-capite del Mezzogiorno. Rimane sicuramente migliorabile il livello di intercettazione della frazione cellulosica sul totale dei rifiuti prodotti che si attesta al 13,3%”.In Sardegna durante il 2021 Comieco ha gestito direttamente 72.975 tonnellate di materiale cellulosico, pari al 75,4% della raccolta complessiva della regione. Ai 282 comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi per oltre 6 milioni di euro.La raccolta per provinciaAnalizzando il dettaglio dei dati del Rapporto tutte le province seguono un andamento positivo con una raccolta pro-capite allineata quando non superiore alla media nazionale, a cui fanno da uniche eccezioni la provincia di Nuoro e del Sud SardegnaProvincia di Cagliari: raccolte oltre 25.000 tonnellate di carta e cartone, pro-capite di 61 kg/ab-anno;Provincia di Nuoro: più di 11.000 tonnellate differenziate e raccolta pro-capite di 57 kg/ab-anno;Provincia di Oristano: oltre 9.000 tonnellate raccolte, ogni cittadino ha differenziato 60,7 kg;Provincia di Sassari: raccolte quasi 33.000 tonnellate, media pro-capite di 68,4 kg/ab-anno;Provincia del Sud Sardegna: raccolte più di 17.000 tonnellate, pro-capite di 51,1 kg/ab-anno.Quantità e qualità della raccolta differenziata di carta e cartone in ItaliaA livello nazionale, nel 2021 la raccolta differenziata di carta e cartone delinea una situazione caratterizzata da un andamento ovunque positivo. Oltre 3,6 milioni di tonnellate di materiale cellulosico sono stati differenziati complessivamente in tutto il Paese, in crescita di oltre 110.000 tonnellate (+3,2%) rispetto al 2020. La media pro-capite del Paese supera per la prima volta i 60 kg/ab. Dal Rapporto Comieco risulta come l’Italia per il secondo anno consecutivo abbia raggiunto l’obiettivo UE 2030 per il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici fissato all’85%, traguardo tagliato già l’anno precedente con 10 anni di anticipo.