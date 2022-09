A Sennori il convegno “Effetti della tecnologia su bambini e adolescenti”

«La nostra società è profondamente cambiata con l’introduzione della tecnologia. Una delle conseguenze principali della vita digitalizzata è che le relazioni tra esseri umani si stanno sgretolando dietro a uno schermo. Non solo gli adulti però sono coinvolti in questa dinamica, ma anche i bambini e ragazzi, con effetti che spesso ignoriamo», afferma Roberta Piredda; «È per questo che l’Amministrazione comunale ha deciso di organizzare questo convegno, per informare giovani e adulti su questi effetti, sperando che i cittadini partecipino numerosi a questa iniziativa che riguarda una tematica importante per tutti noi».













Fari puntati sulle nuove generazioni e sul loro rapporto con il progresso tecnologico in generale e con il mondo del web in particolare al convegno “Effetti della tecnologia su bambini e adolescenti”, in programma giovedì 22 settembre 2022, alle ore 17, all’auditorium “Antonio Pazzola”, presso il Centro Culturale di Sennori.Il convegno, aperto a tutti ma rivolto principalmente agli adulti e ai genitori, è organizzato dal Comune di Sennori e vedrà la partecipazione di relatori dell’Università di Sassari e della Asl 1. Ad aprire i lavori e moderare il convegno sarà la consigliera comunale con delega alle Politiche giovanili, Roberta Piredda. Sono previsti gli interventi di Filippo Sani, pedagogista, docente del Dipartimento Scienze Umanistiche e sociali dell’Università di Sassari, con la relazione “Osservazioni generali su educazione, lucidità e tecnologia”; a seguire ci sarà la relazione di Paolo Milia, medico psichiatra della Asl 1 di Sassari che tratterà il tema “L’impatto nei giovanissimi di una esposizione prolungata al web dal punto di vista medico-scientifico”; infine è previsto l’intervento del fisioterapista Giovanni Farina, che parlerà di “Disturbi muscolo-scheletrici causati dall’uso prolungato dei dispositivi digitali su pazienti in età evolutiva”.Per coloro che parteciperanno al convegno sarà possibile usufruire del servizio di accoglienza e animazione per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, messo a disposizione dal Centro di Aggregazione adiacente all’auditorium.