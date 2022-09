"La lingua batte dove il dente duole", a Sassari l'esposizione di Giovanna Maria Boscani

Sassari. Iniziativa dell'associazione Sa Domo de Totus che vuole puntare l'attenzione sull'ampia offerta culturale, a volte ignorata, presente in città:







"In Istrhinta Buggiosa 2c, oggi nota come via Cetti, sabato 17 settembre dalle 18 alle 22, Sa Domo de Totus propone "La lingua batte dove il dente duole", serie di iniziative dedicate ad accendere un riflettore sulla disarmante mancanza di spazi dedicati alla cultura nella nostra città e sull'intollerabile snobismo culturale di questa classe dirigente rispetto a quella che è la ricchissima produzione artistica che Sassari a tutt’oggi esprime.