I migliori giocatori italiani nell’eurobasket

Dopo un voto popolare di fan del basket e di amanti delle scommesse sportive questi sono risultati i giocatori italiani che più hanno acceso il fuoco nei cuori degli appassionati dello sport, per le loro doti tecniche, fisiche e per il loro carisma.

Danilo Gallinari

La carriera di Gallinari è stata caratterizzata da numerosissimi infortuni che hanno ridotto la sua capacità di apparire sul parquet. Nonostante ciò è considerato in attacco uno dei giocatori italiani più forti di sempre sia per la capacità di superare la difesa avversaria che per il suo tiro da 3 punti. Attualmente milita nel NBA come giocatore per i Boston Celtics



Andrea Bargnani

Questo piu i numerosi infortuni subiti durante la carriera lo porteranno ad un ritiro precoce nel 2018 a soli 33 anni.





Considerato una persona predestinata a diventare uno dei migliori giocatori di basket italiani di sempre, nasce a Sant’angelo Lodigliano l’8 Agosto 1988, figlio dell’ex giocatore professionista dell’ Olympia Milano Vittorio Gallinari.In tenera età entra in contatto con la squadra dove il padre aveva militato diversi anni prima e riesce subito a distinguersi tra i ragazzi della sua età per il talento.Come giocatore è caratterizzato da un ottimo livello tecnico, offensivamente ma soprattutto difensivamente. Infatti nonostante abbia incontrato nella sua carriera tanti avversari superiori a lui in termini di stazza è riuscito a compensare con la sua notevole l’intelligenza di gioco.Nato a Roma il 26 Ottobre 1985. Figlio di una famiglia di sportivi ( la madre è stata una giocatrice amatoriale, mentre lo zio è stato un cestista della Stella Azzurra Roma) . Conosciuto col soprannome di Mago è senza dubbio una delle più grandi occasioni perse del basket italiano.Bargnani comincia la sua carriera nella stessa squadra dello zio, anche lui come tanti altri fenomeni dimostra subito la sua superiorità rispetto ai ragazzi della sua età. Arriva il 2006 e per Bargnani si realizza un sogno e diventa il primo giocatore europeo ad essere selezionato come prima scelta al draft NBA dai Toronto Raptors.Per le capacità fisiche viene da subito paragonato a Dirk Nowitzky, ma purtroppo la carriera di Bargnani non riuscirà a decollare pienamente.Uomo giusto nel periodo sbagliato, basta citare l’intervista del 2020 di David West ““Quando Bargnani e Bosh erano a Toronto, gli arbitri ci consentivano di picchiarli e loro soffrivano tremendamente questa cosa. Oggi il metro di arbitraggio è cambiato e loro due sarebbero entrambi dominanti.”