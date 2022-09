E' operativa la ZES del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari

Sassari. Dall’otto settembre le imprese che vorranno investire nelle aree di Sassari-Truncu Reale, Porto Torres e Alghero, delimitate nel perimetro della Zona Economica Speciale, potranno beneficiare di vantaggi fiscali e di procedure amministrative semplificate.



“Sarà nostra cura – aggiunge il presidente Scanu - attuare un progetto di marketing territoriale per informare gli investitori sulla fiscalità di vantaggio e sulle altre notevoli opportunità presenti nelle nostre aree industriali”.





Il beneficio fiscale, sotto forma di credito di imposta, spetta alle imprese per ogni progetto di investimento fino a 100 milioni di euro, con la possibilità di utilizzare fino al 31.12.2022 il credito di imposta anche per l’acquisto di immobili strumentali.Nelle aree di competenza del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, le ZES riguardano 500 ettari, così ripartiti: Porto Torres 307 ettari, Sassari Truncu Reale 115 ettari e Alghero-San Marco 78 ettari.Le singole particelle catastali comprese nelle aree agevolate sono pubblicate nel sito web dell’Agenzia per la Coesione Territoriale: https://www.agenziacoesione.gov.it/zes-zone-economiche-speciali/zes-sardegna Il CIPS, che ha contribuito alla perimetrazione delle aree ZES, ha pubblicato sul proprio sito web, una breve presentazione sulle opportunità derivanti dallo strumento agevolativo: https://www.cipsassari.it/zes-zone-economiche-speciali/. Inoltre, sempre all’interno del sito del Consorzio attraverso il geoportale (mappe satellitari) sono evidenziate le particelle catastali comprese nelle aree ZES: https://geoportalplus.nemea.cloud/cipss.php Mai come in questo momento è necessaria un’opera di divulgazione, analisi e conoscenza approfondita dei temi che fanno delle ZES uno strumento di grande importanza su cui puntare per il rilancio del territorio.Per il Nord Ovest della Sardegna si tratta di una grande opportunità di crescita – spiega il presidente del consorzio industriale di Sassari, Valerio Scanu – e faremo il possibile, in stretta sintonia con il Commissario Straordinario della ZES Sardegna e con l’Autorità di Sistema dei Porti della Sardegna, per diffondere e divulgare questo nuovo strumento agevolativo, affinché possa favorire lo sviluppo economico, così come è avvenuto nelle tante esperienze in Europa e nel mondo.”Perché questo è il momento di agire, di conoscere tutti gli strumenti a disposizione.