Sassari: ritorna dopo due anni l’asta di beneficenza delle maglie da gioco della Dinamo

Fonte: Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna





È tutto pronto per la nuova stagione: il quartier generale di via Nenni pulsa di vita in attesa dello start della regular season. Per inaugurare la nuova stagione Dinamo e Fondazione Dinamo sono felici di dare appuntamento a tifosi, appassionati e collezionisti nella Club House di via Nenni per la tradizionale asta di beneficenza delle maglie da gioco che si rinnova a distanza di due anni.Giovedì 22 settembre, a partire dalle 19, nella cornice familiare di Casa Dinamo saranno battute all’asta le maglie della stagione 2021-2022 di campionato LBA, campionato LBF e Basketball Champions League. Saranno i giocatori della Dinamo Banco di Sardegna i battitori d’eccezione in un format rinnovato che apre le porte al popolo biancoblu con la formula di aperitivo: un’occasione unica per passare qualche ora in spensieratezza in compagnia dei propri beniamini e partecipare da protagonisti all’asta di beneficenza.Il biglietto per partecipare avrà un costo di € 15,00 e comprenderà una bevanda a scelta con un ampio buffet, inoltre darà accesso all’estrazione di una maglia della passata stagione.L’intero incasso, come di consueto, sarà devoluto alle attività della Fondazione Dinamo.Sarà possibile acquistare i tagliandi per partecipare alla biglietteria dello Store, aperta con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì mattino dalle 9:30 alle 13, pomeriggio dalle 16 alle 19. Sabato invece apertura dalle 10 alle 13.