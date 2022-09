Lunedì 19 settembre alle 20:30 The King’s Singers al Teatro Verdi

Nel 2018 il gruppo ha festeggiato i cinquant'anni dalla fondazione con tour mondiali e la pubblicazione dell’album “Gold”. Dal 1968 ad oggi ben 28 singers si sono succeduti al suo interno, mantenendone però la peculiarità canora e l’integrità musicale.



















È uno dei più celebri gruppi vocali a cappella a livello mondiale. The King’s Singers, lunedì 19 settembre, alle 20:30, saliranno sul palco dello storico Teatro Verdi per un concerto-evento organizzato dall’Associazione Musicale Gioacchino Rossini di Sassari, sotto la direzione artistica del M° Clara Antoniciello, in collaborazione con l’Associazione Harmonia Mundi di Macomer.Lo spettacolo, sostenuto da Fondazione di Sardegna e Roble Factory col patrocinio del Comune di Sassari, è un appuntamento extra del XVIII Festival Internazionale della Musica Corale “Nella Città dei Gremi”, che dal 14 al 16 luglio si è tenuto nella Basilica del Sacro Cuore e nelle Chiese di Santa Caterina e di San Giuseppe di Sassari. l’Associazione G. Rossini, presieduta da Maria Teresa Raho, ha infatti deciso di festeggiare i 30 anni della propria attività con una serie di appuntamenti di grande rilievo artistico.Le celebrazioni del trentennale proseguiranno a dicembre con l’esecuzione del “Requiem” di Gabriel Fauré per soli, coro e orchestra.La formazione britannica The King’s Singers, da oltre mezzo secolo, calca i palcoscenici più importanti del mondo proponendo una tecnica senza rivali e un repertorio ampiamente variegato. Versatilità negli stili e nei generi, valorizzazione della grande tradizione corale inglese, prestigiose collaborazioni, arrangiamenti delle opere dei più autorevoli compositori di tutti i tempi, sono i tratti distintivi del gruppo, che può vantare vari premi e riconoscimenti internazionali: due Grammy Awards, un Emmy Award e un posto nella Hall of Fame della rivista britannica “Gramophone” specializzata in recensioni di musica classica. Il gruppo vanta la produzione di oltre 70 CD venduti in milioni di copie e circa 200 lavori composti appositamente per loro dai maggiori autori moderni.Il concerto di lunedì prevede un repertorio che spazierà dal Rinascimento all’epoca contemporanea, che mette insieme successi dei Beatles, dei Fleetwood Mac, brani di Ravel, Schubert e Poulenc.