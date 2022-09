A Cagliari la presentazione del libro del giornalista Nico Piro "Maledetti pacifisti"

Cagliari. Riceviamo, da parte del presidente provinciale dell'ANCI Antonello Murgia, e diffondiamo l'invito a discutere della guerra in Ucraina e a riflettere sulla propaganda intorno al conflitto:







Dopo oltre 6 mesi di guerra in Ucraina, i media continuano a dilungarsi sulle operazioni militari mentre i piani di pace rimandano per lo più alla sconfitta di una delle parti. Uno dei giornalisti italiani che si è occupato maggiormente della guerra in Ucraina (e prima ancora di quella afgana) è Nico Piro, che attualmente lavora in RAI come inviato della redazione esteri del TG3 oltre a curare un suo blog personale, scrivere libri sulla sua esperienza professionale e aver fatto da pioniere in Italia del giornalismo mobile (MoJo).

“Maledetti pacifisti” è una delle sue ultime fatiche ed ha come sottotitolo “Come difendersi dal marketing della guerra” che vuole esprimere il senso principale del suo lavoro: informare sulla/e guerra/e fornire argomenti che consentano di prendere le decisioni con maggior consapevolezza, evitando di diventare preda di quello che Piro ha chiamato il “pensiero unico bellicista”, un pensiero che ha voluto togliere dignità alla parola pace e che sta indebolendo la nostra democrazia. I belligeranti nel corso delle guerre diffondono la loro propaganda agendo come i bracci di uno schiaccianoci, mentre la verità, ci dice Nico Piro, è ridotta al ruolo della noce. La narrazione della guerra che ci viene propinata è quella non solo di un male necessario, ma anche di un’operazione dall’alto valore morale.Nico Piro sarà ospite il 21 settembre alle ore 17.30 presso la Sala della CSS in via Marche 9 a Cagliari per parlare del suo libro, della guerra e di come poterne uscire.