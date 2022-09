Lunedì a Sassari la presentazione dell'ultimo libro di Fabrizio Demaria: "L'amore ritorna"

Interventi musicali di Samuele Cossu.

Lì, sotto l'occhio vigile della giovane suor Severina, educatrice e attenta guardiana, con un passato oscuro dal quale emerge un vissuto morboso e tossico che si riverserà sui ragazzi, stringerà un forte legame con Filippo, Vanni e Miriam.

Il loro sodalizio, intenso e viscerale, li porterà a vivere i cambiamenti e le trasformazioni preadolescenziali attraverso un solido legame fatto di alleanze, patti, complicità. Dopo molti anni, ormai anziano, Tore si ritroverà



Continuano gli eventi promossi dalla libreria internazionale Koiné: Lunedì 19 settembre, alle ore 18, presso la Biblioteca Universitaria, inpiazza Fiume, è la volta di Fabrizio Demaria che presenta il suo ultimo romanzo "L'amore ritorna", edito da Janus.Dialoga con l'autore Maria Paola Curreli.Letture a cura di Clara Farina.Siracusa, anni '50. Tore guarda il mare della costa Jonica affascinatodall'immensità di quell'azzurro che ritrova negli occhi di suo zio Franco, con il quale vive assieme alla madre Elena, fino all'improvvisa tragedia che lo porterà in un orfanotrofio ad Alghero.ad Alghero alla ricerca di Miriam per consegnarle un oggetto che le appartiene ma che farà anche riaffiorare il passato e vissuti sopiti, in parte dimenticati e in parte mai esplorati, riaprendo antiche ferite, lontani amori.