Una folla in festa per la FC Alghero

Alghero. Una folla in festa tra bandiere, applausi e tanto amore per lo sport: così questo pomeriggio Andrea Alessandrini ha presentato la FC Alghero.

Dalla #forzadiunagrandesquadra a #losportchecipiace il passo è breve e Alessandrini – amministratore unico della Nobento, main sponsor del progetto – presenta con orgoglio: FC Alghero

Non solo un progetto calcistico, dove sono diversi i dipendenti che entrano in squadra con la maglia sponsorizzata Nobento per fare gruppo e condividere una passione all’insegna dello sport.

La Club House della SSD Nettuno – partner volta ad incentivare il settore giovanile – ha ospitato nel suo quarantesimo anno di attività, la neonata squadra algherese che ha scelto di partire dalla terza categoria per far vivere ai suoi ragazzi tutte le fasi della classifica e della crescita sportiva.



La maglia



I sostenitori sono arrivati per accogliere la squadra fin dal primo pomeriggio e i giovanissimi calciatori della Nettuno hanno indossato la t-shirt che riprende i motivi della maglia da gara presentata dal presidente Alessandrini.

“la nostra divisa non rappresenta soltanto la componente catalana della città di Alghero con il rimando ai colori giallo rosso, ma attinge anche dal meraviglioso mosaico della Cupola di San Michele, patrono di questa magnifica città. La scelta di riportare sulla maglia i colori della cupola più caratteristica di Alghero è un mio personale omaggio alla città che mi ha adottato.” Con queste parole Alessandrini ha descritto la scelta cromatica della divisa.

Il Presidente

“Abbiamo scelto di partire dal gradino più basso perché vogliamo far crescere lo spirito di squadra di pari passo agli allenamenti e alle partite.”, ha commentato il presidente della società Andrea Alessandrini.

La FC Alghero srl è stata registrata nel mese di giugno ed ha già una rosa di 24 sportivi, con età media di 27 anni, che dopo Ferragosto hanno iniziato gli allenamenti in vista della stagione calcistica che partirà ad ottobre.

Il Coach

La squadra – che giocherà ad Olmedo nello stadio comunale “Pintore-Caddeo” – sarà guidata dall’allenatore Filippo Zani, ex giocatore del settore giovanile dell’Atalanta e dell’Alghero.

“In questo primo mese di gioco gli atleti hanno dimostrato voglia di fare, tanta dedizione e amore per il progetto. Il desiderio di mettersi alla prova e lavorare è fondamentale in vista del campionato e loro stanno già dimostrando tanto. Lavoreremo sodo per rendere orgogliosi i nostri sostenitori”, conclude il coach. Accanto a Zani, lo staff tecnico sarà composto da Ferdinando Angioy e Domenico Cugia.

Il progetto calcistico FC Alghero è nato per raccogliere sogni e desideri di chi, nel calcio, ha sempre visto un momento formativo, dove acquisire i valori di vita: senso di appartenenza, spirito di sacrificio, voglia di migliorarsi, rispetto.



Il Vicepresidente



“Prima si è uomini, cittadini con sani valori, poi si diventa calciatori – ha esordito il vicepresidente della FC Alghero Gianlcuca Marras – Il nostro è un progetto solido, pluriennale, sociale e voi sarete il futuro! Ponetevi questo obiettivo”, ha sottolineato il vicepresidente Marras rivolgendosi ai giovanissimi della Nettuno.



La Dirigenza



Presidente e vicepresidente hanno ringraziato con affetto la dirigenza e lo staff tecnico che in questi mesi ha lavorato per il lancio del progetto. Alessandro Sanna team manager, Salvatore Piga, Pietro Sini, Stefano Sanna e Sergio Mura.



LA ROSA DEI GIOCATORI FC ALGHERO



Arcangelo Bellinzis – Portiere

Francesco Serra – Portiere

Silvio Gnani – Difensore

Mario Lobrano – Difensore

Michele Sanna – Difensore

Christian Gallo – Difensore

Francesco Carbone – Difensore

Andrea Moro – Difensore

Marco Cingotti – Difensore

Francesco Carta – Difensore/Centrocampista

Alessandro Sanna – Centrocampista

Santino Nunfris – Centrocampista

Giuseppe Rizzu – Centrocampista

Antonio Catogno – Centrocampista

Marco Ardu – Centrocampista

Alessandro Delias – Centrocampista

Matteo Campus – Centrocampista

Giuseppe Satta – Centrocampista/Attaccante

Ottavio Cariga – Centrocampista/Attaccante

Christian Nemore – Attaccante

Michele Cherchi – Attaccante

Balla Fofana – Attaccante

Thomas Livesi – Attaccante

Tudor Battaglia – Attaccante